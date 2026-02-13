 Chiusure notturne in tangenziale di Messina, ecco quando

Redazione

venerdì 13 Febbraio 2026 - 10:20

Per il taglio di alberi ad alto fusto e rami su terreni di proprietà del Cas

Per consentire la prosecuzione dei lavori per il taglio di alberi ad alto fusto e rami su terreni di proprietà del Consorzio Autostrade Siciliane, saranno chiusi alcuni tratti della tangenziale di Messina.

Lunedì 16 febbraio (dalle 21:00 alle 06:00 del 17): Chiusura dello svincolo di Gazzi (km 5+100), limitatamente alla rampa in ingresso per i veicoli in transito in direzione Catania.

Martedì 17 febbraio (dalle 21:00 alle 06:00 del 18): Chiusura dello svincolo di Messina Centro (km 7+015), limitatamente alla rampa in ingresso per i veicoli in transito in direzione Palermo.

Mercoledì 18 febbraio (dalle 21:00 alle 06:00 del 19): Chiusura dello svincolo di Messina Centro (km 7+015), limitatamente alla rampa in uscita per i veicoli in transito provenienti da Catania.

Giovedì 19 e Venerdì 20 febbraio (dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo): Chiusura del tratto compreso tra lo svincolo di Boccetta (km 8+970) e lo svincolo di Messina Centro (km 7+015) in direzione Catania. Uscita obbligatoria a Boccetta con rientro a Messina Centro.

Sabato 21 febbraio (dalle 21:00 alle 06:00 del 22): Chiusura della carreggiata di monte (direzione Catania) tra lo svincolo di Messina Centro (km 7+015) e lo svincolo di Messina Gazzi (km 5+100). Uscita obbligatoria a Messina Centro con rientro a Gazzi.

Domenica 22 febbraio (dalle 21:00 alle 06:00 del 23): Chiusura della carreggiata di monte (direzione Catania) tra lo svincolo di Messina Gazzi (km 5+100) e lo svincolo di Messina San Filippo (km 4+000). Uscita obbligatoria a Gazzi con rientro a San Filippo.

Lunedì 23 febbraio (dalle 21:00 alle 06:00 del 24): Chiusura della carreggiata di monte (direzione Catania) tra lo svincolo di Messina San Filippo (km 4+000) e lo svincolo di Messina Sud Tremestieri (km 0+586). Uscita obbligatoria a San Filippo con rientro a Tremestieri.

