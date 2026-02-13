Siracusano, Scurria o Previti: dal vertice del centrodestra l’anti Basile

La coalizione si prepara scegliere chi si contrapporrà al sindaco dimissionario e ricandidato a Messina. Scurria attacca l'amministrazione ("uso improprio di Palazzo Zanca?"), Basile contro Siracusano

MESSINA – Oggi vertice del centrodestra a Palermo. Bisogna fare in fretta e scegliere il candidato o la candidata da contraporre a Messina al dimissionario Federico Basile. Il sindaco si ricandida e, con la regia di Cateno De Luca, prepara le cinque liste più forti e altre cinque a supporto del monocolore di Sud chiama Nord. Con obiettivo il premio di maggioranza. Se il nome dell’ex deputato ed ex rettore Pietro Navarra sembra ora meno probabile, rimangono in campo Matilde Siracusano, Marcello Scurria (se verrà firmata la pace con il presidente Schifani) e l’ex vicesindaca e assessora delle Giunte De Luca e Basile Carlotta Previti.

La sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, sostenitrice dell’avvocato Scurria come candidato sindaco, sarebbe il nome ideale per molti esponenti del centrodestra. E sarebbero in corso pressioni per convincerla. Non a caso, in questi giorni, sono state accese le polemiche tra De Luca e Siracusano. E ieri l’affondo del sindaco Basile: “Il confronto politico è sempre legittimo. L’arroganza istituzionale, invece, no. Rivendico con orgoglio una cosa molto semplice: io sono stato eletto dai messinesi. Ho ricevuto un mandato diretto, chiaro e democratico. Questo mi impone responsabilità, trasparenza e rispetto verso la città. Chi interviene su Messina dovrebbe ricordare che non basta un incarico o una nomina per potersi arrogare il diritto di giudicare dall’alto scelte amministrative complesse, assunte da chi ha ottenuto il consenso popolare.

Non accetto lezioni da chi non è mai stato scelto dai messinesi per rappresentarli e oggi non fa altro

che screditare la città. Il rispetto istituzionale parte da qui: dal riconoscere la legittimazione democratica di chi governa. Se c’è la volontà di rappresentare davvero questa città, esiste una sola strada limpida e coerente: candidarsi, metterci la faccia, confrontarsi con il voto dei cittadini. Scendere in campo, non

utilizzare controfigure o interventi a distanza. Diversamente, si cambi tono”.

Basile: “Siracusano abbia il coraggio di candidarsi invece di muovere pedine da Roma”

E ancora: “Si entri nel merito delle questioni amministrative. Si discuta di ciò che è stato fatto per Messina e di ciò che resta da fare. Questo è il livello che si addice a un confronto serio tra istituzioni. Chi mi conosce sa che la mia storia amministrativa dimostra esattamente il contrario di quanto si tenta di insinuare. Ho assunto decisioni difficili, ho governato in condizioni complesse, ho affrontato pressioni politiche e istituzionali senza arretrare di un passo. Questo significa avere caratura. Questo significa assumersi responsabilità. Se si vuole continuare a interferire su Messina, a dettare condizioni, a tentare di condizionare gli equilibri cittadini imponendo candidati o suggerendo strategie, allora si abbia il coraggio della coerenza: si scenda in campo in prima persona! Le sfide politiche si affrontano davanti agli elettori, non dietro incarichi romani o attraverso dichiarazioni a distanza. Non è elegante fare la burattinaia da Roma cercando di muovere pedine a Messina. Io sono stato eletto dai messinesi, che in questi anni hanno avuto modo di conoscermi e di apprezzare l’azione amministrativa che ho portato avanti, in continuità con il percorso avviato da Cateno De Luca nel 2018. E oggi Federico Basile candida Federico Basile. Vediamo se Matilde Siracusano è stata contagiata dal tanto decantato coraggio del suo compagno Roberto Occhiuto (presidente della Regione Calabria, sostenuto pure da ScN, n.d.r.)”.

Scurria: “Palazzo Zanca è la casa di tutti, uso improprio dei luoghi del Comune?”

A sua volta, l’avvocato Scurria, alla guida del movimento “Partecipazione”, polemizza con l’amministrazione: “De Luca dichiara di incontrare a Palazzo Zanca il sindaco Basile per completare le liste per il Consiglio comunale. Pubblica su Facebook una foto del Comune e lascia intendere di essere uscito da lì in tarda serata. Se ciò è vero, la questione è molto seria perché si configura l’uso improprio della sede comunale per riunioni politiche (ad esempio per preparare liste elettorali). Gli immobili comunali sono beni pubblici e devono essere utilizzati nel rispetto della legge e in condizioni di imparzialità e non possono essere usati per attività di partito o propaganda elettorale, salvo che sia previsto (se richiesto) il pagamento di un canone; esista un regolamento comunale che consenta la concessione delle sale; l’uso sia autorizzato formalmente; l’accesso sia garantito in modo paritario a tutte le forze politiche. Chiediamo alla segretaria generale Carrubba di confermare o smentire”.

La campagna elettorale è solo all’inizio.

Foto in evidenza dalla pagina Fb di Marcello Scurria.

Articoli correlati