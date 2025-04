Accolla: “Una fiaccolata per Sara dalla chiesa di Gazzi a Minissale”

Due parrocchie unite da un momento di preghiera domenica 6 aprile a Messina

MESSINA – Una fiaccolata da Gazzi a Minissale per ricordare Sara Campanella. Dopo la vicinanza e il cordoglio dell’arcivescovo di Palermo Lorefice alla famiglia della studentessa, residente a Misilmeri, arriva anche il messaggio di Giovanni Accolla, arcivescovo di Messina, città dove studiava Sara e dove ha perso la vita. Domenica 6 aprile, alle 20.30, una fiaccolata dalla chiesa parrocchiale di Gazzi alla chiesa di Minissale, ritmata dalla preghiera del rosario, la ricorderà.

“Ogni morte cruenta scuote la nostra coscienza, soprattutto quando la vittima è una giovane vita spezzata dall’ennesimo caso di femminicidio.- scrive monsignor Accolla – L’uccisione di Sara Campanella, non solo ci rattrista profondamente, ma ci interpella come comunità cristiana e sociale, affinché nulla di intentato possa essere posto in essere per prevenire atti di tale efferata violenza”.

“Insieme alla comunità ecclesiale messinese – continua l’arcivescovo- prego per Sara e per i suoi cari in questo momento di grande prova. Il Signore li consoli, tocchi il cuore di tutti noi affinché la vita sia sempre tutelata e, con l’impegno responsabile di ciascuno, tutti possiamo educarci all’amore vero che non causa morte ma custodisce e promuove la vita” (da Il Sycomoro)

