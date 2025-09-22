Acireale-Acr Messina, trasferta vietata per il turno infrasettimanale

Biancoscudati in campo all'"Aci e Galatea" mercoledì senza i propri tifosi al seguito

MESSINA – Mercoledì 24 settembre il Messina torna in campo allo stadio “Aci e Galatea” di Acireale. La sfida tra biancoscudati ed etnei però non vedrà i tifosi del Messina sugli spalti, proprio quei tifosi tornati a sostenere la squadra domenica nella terza giornata di campionato coincisa purtroppo con la prima sconfitta stagione contro il Gela (0-2).

Per la quarta giornata, e primo turno infrasettimanale del girone I, di Serie D il Prefetto di Catania ha adottato specifiche misure di sicurezza proprio per la gara che riguarda la formazione in esercizio provvisorio. Il prefetto etneo ha posto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Messina. Il provvedimento è stato disposto per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed è scaturito da episodi di violenza verificatisi in passato in occasione di incontri tra le due squadre.

La società Acr Messina fa sapere ancora che “il divieto è stato adottato in considerazione della storica rivalità tra le due tifoserie e dei gravi disordini registrati in precedenti confronti, che hanno generato scontri e aggressioni. La misura ha l’obiettivo di garantire il regolare svolgimento della partita e la sicurezza di tutti i partecipanti”.

Non ci saranno dunque i tifosi, tra l’altro tornati proprio nella scorsa partita. Ci sarà invece, stavolta senza più dubbi, mister Romano in panchina che dopo le prime tre guardate dalla tribuna sarà a bordo campo nella speranza che possa essere un’arma in più per questo Messina che ha bisogno di fare punti per ridurre la penalizzazione e presentarsi al meglio ai possibili acquirenti.