Acqua col gasolio, indagini per accertare le responsabilità. Poi i risarcimenti ai cittadini - Tempostretto

Resta il divieto d'uso potabile. Anche Amam è parte lesa

Primo: accertare le responsabilità; secondo: dare il massimo supporto ai cittadini fino alla risoluzione di tutti i disagi, visto che resta il divieto d’uso potabile.

Tavolo tecnico a Palazzo Zanca, convocato dal sindaco Federico Basile, per fare il punto sulla questione acqua inquinata da gasolio in un’area del centro città.

Il sindaco ha ringraziato Amam “per aver individuato celermente le cause dell’inquinamento grazie anche al supporto della Polizia Metropolitana”.

Amam, al fine di ripristinare con immediatezza il servizio di distribuzione idrica e nell’ottica di una tutela ambientale, ha proceduto tempestivamente con l’intervento di messa in sicurezza della condotta idrica e la successiva rimessa in esercizio della distribuzione e adottando tutte le iniziative di prevenzione.

Risarcimento danni

Il sindaco Basile ha dato precise indicazioni ad Amam, in sinergia con tutti i rappresentanti della dirigenza presenti, per assicurare il massimo aiuto agli utenti interessati. Amam “garantirà a tutti i cittadini che risiedono nella zona interessata tutto il supporto necessario affinché, accertata in via definitiva la responsabilità di quanto accaduto in capo a chi di ragione, tutti i danni conseguenti a carico dei cittadini e di Amam SpA vengano ristorati”.

Servizi per i cittadini

Sino alla cessazione della fase dedicata alla bonifica degli impianti privati contaminati e sino a che non si potrà usare l’acqua per fini potabili, Amam garantirà:

– il Laboratorio mobile, al quale gli utenti potranno rivolgersi per richiedere le analisi di campioni di acqua prelevata al rubinetto interno delle proprie abitazioni, per verificare la necessità di bonificare i propri impianti. Il campione, di circa 1 litro, può essere prelevato autonomamente con una semplice bottiglia in vetro o pet e consegnato al laboratorio mobile presente da mercoledì 28 giugno a venerdì 30 giugno 2023 dalle ore 10:00 alle ore 16:30 in Piazza Masuccio. I tempi di restituzione saranno brevi e in linea con il numero dei campioni da processare;

– il servizio di autobotti, presenti a in piazza Masuccio, sul viale Italia e in piazza Lo Sardo;

– il pronto intervento al numero telefonico 090.3687722 o dalla pagina facebook.

