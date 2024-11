Acqualadrone, Caminiti in sopralluogo con consiglieri e cittadini

L'assessore ha illustrato i progetti a breve, medio e lungo termine per contrastare l'erosione costiera e il dissesto idrogeologico

ACQUALADRONE – L’assessore Francesco Caminiti è stato ad Acqualadrone per un sopralluogo coordinato dalla seconda commissione della sesta municipalità, presieduta da Antonino Biancuzzo. Insieme ai consiglieri e ai cittadini, Caminiti ha analizzato il programma di interventi messi in campo dall’amministrazione contro il dissesto idrogeologico e l’erosione costiera.

L’assessore, attraverso i propri canali ufficiali, ha spiegato di aver illustrato i progetti per riqualificare il borgo a breve, medio e lungo termine, rispondendo alle domande dei residenti, partendo dalla messa in sicurezza del costone adiacente alla via del Corsaro, agli interventi di riqualificazione del lungo mare e al ricovero natanti.