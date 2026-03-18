Dal 3 agosto stop alle carte di identità cartacee: come rinnovarle a Messina

Il Comune invita la cittadinanza a verificare con urgenza la validità del proprio documento e a non attendere le settimane a ridosso della scadenza

MESSINA – In vista della scadenza definitiva delle Carte d’Identità cartacee, fissata al 3 agosto 2026 in conformità con le disposizioni dell’Unione Europea, il Comune di Messina ha predisposto un piano operativo per il potenziamento del rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) e per la gestione efficiente del previsto aumento di flusso presso gli uffici comunali.

Sede centrale Palazzo Zanca: doppia modalità di accesso

Presso la sede centrale a Palazzo Zanca sarà possibile accedere al servizio attraverso due canali:

1. Su prenotazione: Una quota di posti sarà riservata ai cittadini che abbiano fissato un appuntamento tramite il portale ministeriale “Agenda CIE” all’indirizzo https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/

2. Accesso diretto: Compatibilmente con le prenotazioni esistenti, sarà possibile recarsi agli sportelli senza appuntamento, secondo l’ordine di arrivo.

Sedi circoscrizionali: accesso diretto

Nelle sedi periferiche, al fine di favorire il decentramento e garantire un servizio più vicino ai cittadini, non è prevista la prenotazione online. L’utenza potrà usufruire del servizio esclusivamente in modalità diretta, in base ai tempi di attesa del momento.

Data l’eccezionalità dell’affluenza, il Comune ha introdotto rigorosi criteri di sostenibilità quotidiana per la regolamentazione degli accessi, volti a garantire l’espletamento delle pratiche a chi è già in attesa.

Nelle sedi dotate di sistemi elimina-code, l’erogazione dei ticket numerati potrà essere sospesa con orario variabile: tale decisione dipenderà strettamente dal numero di operatori effettivamente in servizio e dalla mole di prenotazioni già presenti in sala.

Nelle sedi prive di numeratore elettronico, una volta raggiunto il volume massimo di pratiche gestibili entro l’orario di chiusura, i responsabili non accetteranno ulteriori utenti per consentire lo smaltimento prioritario delle persone già in coda.

Ogni misura organizzativa sarà stabilita di giorno in giorno dal responsabile di sede, che valuterà la capacità operativa in base alle presenze del personale e al carico di lavoro accumulato.

Si invita la cittadinanza a verificare con urgenza la validità del proprio documento e a non attendere le settimane immediatamente precedenti la scadenza del 3 agosto per richiedere il rinnovo. Una gestione anticipata delle pratiche è fondamentale per assicurare un servizio ordinato e ridurre i tempi di attesa.