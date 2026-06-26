 Acqualadroni, "proseguono gli interventi per la messa in sicurezza del litorale"

Acqualadroni, “proseguono gli interventi per la messa in sicurezza del litorale”

Redazione

Acqualadroni, “proseguono gli interventi per la messa in sicurezza del litorale”

venerdì 26 Giugno 2026 - 13:24

Difesa della costa e miglioramento dell’accessibilità del villaggio messinese: aggiornamenti dall'amministrazione comunale dopo il sopralluogo di ieri

MESSINA – “Proseguono ad Acqualadroni gli interventi strategici per la messa in sicurezza del territorio, la difesa della costa e il miglioramento dell’accessibilità del villaggio”. A comunicarlo l’amministrazione comunale.

acqualadrone

A fare il punto sull’avanzamento delle opere, in corso e in fase di progettazione, dopo un sopralluogo, sono l’assessore alle Politiche del Mare Francesco Caminiti, il consigliere comunale ed ex assessore Massimiliano Minutoli, il presidente della VII Municipalità Ninni Caprì e i tecnici del Comune di Messina. Tra gli interventi in corso, l’abbattimento del fabbricato pericolante situato in area demaniale, “un’operazione necessaria per garantire maggiori condizioni di sicurezza e restituire decoro a un tratto importante del litorale”.

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Nel corso del sopralluogo di ieri è stato verificato lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza delle barriere a protezione dell’abitato, “infrastrutture fondamentali per contrastare l’erosione costiera e ridurre gli effetti delle mareggiate. L’attenzione si è concentrata anche sull’accesso al residence Costa dei Corsari e alle abitazioni poste oltre il torrente la cui pista è stata danneggiata dal ciclone Harry, dove sono state valutate alcune soluzioni progettuali finalizzate a garantire un collegamento sicuro verso il residence e le abitazioni”.

“Con la comunità di Acqualadroni avevamo assunto un impegno e stiamo lavorando per dare concretezza a quanto promesso. La sicurezza del territorio, la tutela delle abitazioni e la protezione della nostra costa sono priorità dell’amministrazione. Continueremo a seguire ogni fase degli interventi affinché possano essere completati nel più breve tempo possibile”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

“Stiamo lavorando in sinergia con i tecnici e con i rappresentanti del territorio per offrire risposte concrete ai cittadini, unendo la difesa del suolo alla necessità di garantire una mobilità sicura”, ha concluso l’assessore Francesco Caminiti.

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