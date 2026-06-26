Acqualadroni, “proseguono gli interventi per la messa in sicurezza del litorale”

Difesa della costa e miglioramento dell’accessibilità del villaggio messinese: aggiornamenti dall'amministrazione comunale dopo il sopralluogo di ieri

MESSINA – “Proseguono ad Acqualadroni gli interventi strategici per la messa in sicurezza del territorio, la difesa della costa e il miglioramento dell’accessibilità del villaggio”. A comunicarlo l’amministrazione comunale.

A fare il punto sull’avanzamento delle opere, in corso e in fase di progettazione, dopo un sopralluogo, sono l’assessore alle Politiche del Mare Francesco Caminiti, il consigliere comunale ed ex assessore Massimiliano Minutoli, il presidente della VII Municipalità Ninni Caprì e i tecnici del Comune di Messina. Tra gli interventi in corso, l’abbattimento del fabbricato pericolante situato in area demaniale, “un’operazione necessaria per garantire maggiori condizioni di sicurezza e restituire decoro a un tratto importante del litorale”.

Nel corso del sopralluogo di ieri è stato verificato lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza delle barriere a protezione dell’abitato, “infrastrutture fondamentali per contrastare l’erosione costiera e ridurre gli effetti delle mareggiate. L’attenzione si è concentrata anche sull’accesso al residence Costa dei Corsari e alle abitazioni poste oltre il torrente la cui pista è stata danneggiata dal ciclone Harry, dove sono state valutate alcune soluzioni progettuali finalizzate a garantire un collegamento sicuro verso il residence e le abitazioni”.

“Con la comunità di Acqualadroni avevamo assunto un impegno e stiamo lavorando per dare concretezza a quanto promesso. La sicurezza del territorio, la tutela delle abitazioni e la protezione della nostra costa sono priorità dell’amministrazione. Continueremo a seguire ogni fase degli interventi affinché possano essere completati nel più breve tempo possibile”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

“Stiamo lavorando in sinergia con i tecnici e con i rappresentanti del territorio per offrire risposte concrete ai cittadini, unendo la difesa del suolo alla necessità di garantire una mobilità sicura”, ha concluso l’assessore Francesco Caminiti.