Acr Messina alla vigilia di Lamezia Terme, Feola: “Abbiamo più motivazioni”

L'allenatore presenta la trasferta di domenica, tornando al finale contro il Ragusa: "Stavolta l'episodio ci è girato bene"

MESSINA – Le parole del tecnico Vincenzo Feola, che sarà ancora squalificato, il giorno prima della sfida tra Vigor Lamezia e Acr Messina: “Noi non abbiamo mai cambiato atteggiamento e voglia, ovvio che siamo condizionati dal risultato. Ai ragazzi ho sempre detto le cose e abbiamo lavorato con serenità. Oggi faccio io una domanda a voi, se avessimo preso gol al 96′ contro il Ragusa oggi di cosa parlavamo? Io lo ripeto che il calcio è figlio di situazioni ed episodi, lo dico perché ho l’esperienza da tanti anni di calcio. A Favara e la Vibonese e a Reggio l’episodio ci ha detto no, settimana scorsa ci stava dicendo ancora no”.

Sull’avversario Vigor Lamezia aggiunge: “Questa è una buona squadra, l’ho vista mercoledì a Milazzo. Hanno delle individualità importanti e ha perso immeritatamente contro il Savoia. Una squadra importante con giocatori forti, penso che dovrebbero prevalere le nostre motivazioni. Noi a livello mentale abbiamo più stimoli. Sarà una battaglia, mi aspetto una partita tosta contro una buona squadra”.

Sulla condizione della squadra e la gestione dello spogliatoio: “I ragazzi meritano tutti quanti di giocare. Si impegnano e danno l’anima, le scelte vanno fatte anche in funzione dell’avversario, agli under, ai cambi durante la partita e non è facile preparare una formazione. Vanno valutate tante cose. I ragazzi sono eccezionali e mi dispiace mandare qualcuno in tribuna. Ho elogiato Zerbo perché da sopra, lontano dalla panchina, quando ha segnato Touré ha fatto una gran corsa per andare ad abbracciarlo. Se noi abbiamo questo possiamo salvarci, ci salviamo di squadra”.

Sul finale di campionato e le “voci” social: “Le tabelle vengono sempre smentite, non ne ho mai vista verificarsene una. La tabella per domani è andare lì giocarsi la partita e cercare di vincerla. Io sono contro i social, non ci sono mai stato e non ci sarò mai, se utilizzati bene cambiano il mondo in positivo, per altre cambiano in negativo. Qualsiasi persona ora giudica e può dire tutto e il contrario di tutto nascondendosi dietro uno schermo. Non li leggo e non mi frega e non mi faccio condizionare. Ai ragazzi ho detto di non pensare alle voci, ci danno certamente fastidio, ma pensiamo a vincere. La società mi ha confermato che non ci sono problemi ed è tutto a posto”.