Gli incontri a Roma e le mosse di Scurria tra stadio e nomine: “Matilde sarà vicesindaca”

Il candidato di centrodestra ha raccontato insieme alla sottosegretaria Siracusano del suo viaggio nella capitale, dove ha incontrato 7 ministri: "Altri 4 li incontreremo mercoledì"

MESSINA – Un sabato ricco di annunci quello di Marcello Scurria, che ha accolto sostenitori politici e cittadini nella sede del suo comitato, all’angolo tra via Tommaso Cannizzaro e via Cesare Battisti. Il candidato sindaco del centrodestra, con al fianco la sottosegretaria Matilde Siracusano, ha fatto il punto sui suoi incontri romani.

I ministri incontrati da Scurria

Nei giorni scorsi, infatti, Scurria nella Capitale ha incontrato Antonio Tajani, Marina Calderone, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Paolo Zangrillo, Tommaso Foti e Gilberto Pichetto Fratin. Rispettivamente si tratta dei ministri degli Esteri, del Lavoro, dello Sport e dei Giovani, dell’Istruzione, della Pubblica amministrazione, degli Affari europei e Politiche di coesione, e dell’Ambiente. A questi se ne aggiungeranno altri 4 nei prossimi giorni, come annunciato in mattinata.

Scurria: “Matilde Siracusano a Roma può fare e fa tanto”

Scurria ha aperto il discorso di Matilde Siracusano affermando che “a Messina è protagonista a dispetto di quello che dice qualcuno. Ho visto che a Roma può fare e fa tanto. È la sola parlamentare che ha mostrato quanto per lei conti Messina. Inutile continuare a dire quanto potrà fare. Oggi lei è la protagonista della conferenza e ci racconterà cosa abbiamo fatto a Roma”.

Siracusano: “A Roma grande interesse verso Messina”

Poi ha preso la parola la sottosegretaria: “L’ambizione della città nelle interlocuzioni con il governo nazionale è la vera protagonista di oggi. Non è nella mia indole dire cosa ho fatto in questi anni, spesso in silenzio. Ricordiamoci che abbiamo trovato molti ostacoli al momento della legge sul Risanamento. Ma la verità è che un atteggiamento ostacolante nei confronti dei governi regionali e nazionali non serve. A Roma abbiamo visto che c’è grande interesse per Messina e i ministri che ci hanno incontrato hanno espresso interesse e disponibilità a venire qui”.

Abodi a Messina il 5 maggio

Siracusano si è concentrata su alcuni dei temi di cui si è parlato: “Abbiamo espresso criticità riguardanti il tema lavoro e la vertenza Gicap. Abbiamo parlato di sport e di Messina calcio e il 5 maggio Abodi verrà qui in città. Tante questioni rilevanti sono state messe sul tavolo e loro ci hanno detto di voler venire qui a vedere con i loro occhi”. Inevitabile toccare l’argomento ponte: “La città sarà la città del Ponte sullo Stretto. Stiamo facendo una grande battaglia per l’opera. Oggi in Parlamento si sta esaminando il decreto per risolvere le criticità che hanno portato allo stop della Corte dei conti. A Messina c’è resistenza verso questa opera perché non si capisce fino in fondo che garantirà lavoro e formazione al territorio”.

Zona Falcata, università e turismo

E ancora: “Al ministro dello Sport invece abbiamo mostrato le criticità degli impianti e portato il caso del Messina calcio. Al ministro dell’Ambiente abbiamo parlato della Zona Falcata. Ricordiamoci che un mio emendamento per stanziare 20 milioni per la bonifica di quella zona è stato già approvato e ora il ministro Foti ci ha garantiti che ci sarà una delibera ad hoc per la zona Falcata. Abbiamo un’agenda molto ricca di incontri con tutti loro. La bonifica della Zona Falcata e il recupero della Real Cittadella sono due punti centrali. Mercoledì avremo due appuntamenti importanti, incontreremo il ministro dell’Università, quello del Turismo, quello della Giustizia e quello dell’Interno. Marcello si è già fatto apprezzare a Roma, ha dimostrato di essere la persona giusta per guidare questa città”.

L’annuncio di Scurria: “Proposto lo stadio per Euro 2032”

Poi di nuovo Scurria: “Incontrare 7 ministri in 15 ore è molto complicato e credo che non ci siano precedenti per un candidato sindaco. E altro 4 li incontreremo mercoledì. Questo ruolo di Matilde è fondamentale”. E ancora: “Con Abodi abbiamo parlato di Stadio San Filippo e gli abbiamo chiesto di inserirlo nel programma di Euro 2032. Oggi non ha la copertura, noi chiediamo al governo di prendere questo impegno preciso”. Ha aggiunto: “Sul Pnrr abbiamo avuto interlocuzioni e ci hanno detto che abbiamo tanti problemi. Puccio dice che abbiamo avuto 1,3 miliardi di euro, ma i messinesi mi chiedono cos’è stato fatto. Io al loro posto mi vergognerei per la città che stanno consegnando al futuro sindaco: 100 bus in più, 200 metri di isola pedonale? Con il ministro Foti abbiamo discusso di come recuperare le risorse. Su Gicap la ministra ha preso l’impegno di intervenire”.

I prossimi incontri

Scurria ha poi attaccato i deputati messinesi “non pervenuti, come Francesco Gallo”. E ha proseguito: “Col ministro del Turismo parleremo di Messina e dell’area integrata dello Stretto. Con la ministra dell’Università contestualmente si parlerà dei due atenei. Già al ministro Valditara abbiamo esposto i problemi di dispersione scolastica e di tanti bambini che ancora oggi vivono nelle baraccopoli. Con Zangrillo abbiamo parlato di Pubblica amministrazione ovviamente. Abbiamo incontrato Tajani. A cosa serve? È una passerella? Non avevo bisogno di stringere mani. Per noi c’è un filo diretto coi governi regionali e nazionali”.

I rapporti con Schifani e l’emergenza democratica

Il candidato ha voluto anche fare chiarezza sul suo rapporto con il governo regionale e il presidente Renato Schifani. “A proposito – ha affermato – rispedisco al mittente gli attacchi di chi dice che Schifani non è d’accordo con la mia candidatura. Abbiamo avuto i nostri diverbi, ma questo non significa nulla. Oggi a Messina c’è un’emergenza democratica e continua a esserci. Tornerò dal commissario per parlargliene. Avevo proposto a Basile un confronto sul Piano di riequilibrio, ma queste carte di cui parla? Pensa che ci siamo dimenticati? Noi siamo per il confronto, sappiamo come sono i conti ma devono saperlo i messinesi”.

Scurria presenta il programma il 23 aprile

Poi un altro annuncio: “Giorno 23 presenteremo il programma. Già in queste settimane abbiamo spoilerato delle idee e ce le hanno copiate, come la zona Falcata o le periferie, con i tripli tour che stanno facendo. Si indignano perché la gente protesta per l’impianto di compostaggio. Vorrei vedere se loro abitassero lì. Avremo tempo per parlare di tutto questo, dei fondi perduti, ma soprattutto di come vogliamo cambiare Messina”.

“Matilde sarà la nostra vicesindaca”

E ha concluso: “Ho visto quanto è importante il lavoro che fa Matilde a Roma. Proporrò che lei diventi vicesindaca della città. Lei deve e può fare molto per Messina. Non si dovrà occupare della gestione della città, ma fare da anello tra la città e il governo. Questo proporrò se i messinesi ci daranno fiducia. La città è dei messinesi e devono decidere loro”.

Articoli correlati