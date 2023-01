Acr Messina, Avellino prossimo avversario: statistiche e precedenti - Tempostretto

Gli irpini non perdono da otto partite consecutive. Si sono rafforzati sul mercato e hanno cambiato guida tecnica. Ultimi precedenti sfavorevoli all'Acr Messina

MESSINA – L’Acr Messina tornerà domenica in campo allo stadio Franco Scoglio, quando nella 23ª del girone C ospiterà l’Avellino alle ore 14:30. La squadra di Raciti viene da due vittorie consecutive e vorrà continuare a muovere la propria classifica, nonostante la recente penalizzazione di due punti ai danni della Viterbese l’ha isolata al terzultimo posto in solitaria.

L’Avellino dal canto suo è una squadra che ha bisogno di tornare alla vittoria e non perde da novembre, poi sono seguiti 8 risultati utili consecutivi. Negli ultimi giorni si è rafforzata sul mercato con gli arrivi di Mazzocco, Benedetti e Tounkara; tutti e tre giunti alla corte di mister Rastelli, che ha preso il posto in panchina di Taurino.

L’avversario Avellino

Gli irpini sono una squadra che punterebbe alla promozione e se ottenerla direttamente in questa stagione sembra ormai complicato si sta già preparando ad un campionato di vertice nel prossimo anno, senza dimenticare i playoff che comunque sono una lotteria.

L’arrivo di Rastelli in panchina, che dal 3-5-2 sembra essere passato ad un 4-3-3 e più in là forse opterà per un 4-3-1-2 con l’ex Messina Raffaele Russo trequartista, non è riuscito a dare il giusto entusiasmo all’ambiente. I tifosi sono piuttosto critici sui risultati della squadra non soddisfacenti. Il miglior marcatore è l’ex Acr Messina Russo con 4 gol e Trotta, altrettanti di cui tre su rigore; Gambale e Casarini a quota 3, Dall’Oglio, Kanoute e Tito a 2.

È vero che l’Avellino ha 29 punti, 12 più del Messina, e si trova in posizione che le consentirebbero di disputare i playoff, ma le ultime uscite, specie lo 0-0 contro il Monopoli, sanno di occasione sprecata. Gli irpini sono comunque una squadra molto equilibrata, come dimostrano i 23 gol fatti a fronte di 20 subiti, inoltre sono riusciti a pareggiare con la capolista Catanzaro. Fuori casa hanno raccolto 9 punti, frutto di due vittorie contro Turris e Virtus Francavilla e tre pareggi a Foggia, contro il Monterosi e a Vallo della Lucania contro la Gelbison.

I precedenti contro il Messina

Il Messina è avanti negli scontri diretti, ma recentemente in Serie C non ha mai vinto. 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte in totale, in casa però sono due le vittorie (ma arrivate più di 10 anni fa in Serie B) e 1 sconfitta quella dello scorso anno con rete di Kanoute nel primo tempo a decidere la sfida.

Gli ultimi due incontri recenti, giocati al Partenio Lombardi, hanno visto il Messina soccombere 2-1 all’andata quest’anno: punizione perfetta di Dall’Oglio a cui ha risposto Catania, unica rete del girone d’andata del Messina in trasferta, poi l’ex Russo nella ripresa ha condannato il Messina alla sconfitta. La penultima, il ritorno della passata stagione, con Raciti in panchina, fu un pareggio in extremis (1-1) firmato Piovaccari su errore difensivo locale.

