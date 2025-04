La Curva Sud Messina torna a piazza Municipio: “C’è da difendere un bene comune”

Giovedì ore 18:30 i tifosi fuori dal palazzo comunale per chiedere chiarezza alle istituzioni

MESSINA – I tifosi del Messina tornano a piazza Municipio. Dopo le manifestazioni estive contro la proprietà Sciotto la Curva Sud si dà nuovamente appuntamento davanti al palazzo comunale stavolta per chiedere conto alle istituzioni che c’è da fare qualcosa in merito alla situazione societaria. L’appuntamento è giovedì 18:30.

Si legge così nella nota: “La Curva Sud Messina in tutte le sue componenti chiede a gran voce un incontro con le istituzioni pubbliche cittadine, per poter chiarire posizioni non prese, che evidentemente sono scomode per chi è stato eletto dai cittadini messinesi, qualora se ne fosse dimenticato. C’è da difendere un bene comune di un’intera città: l’Acr Messina”.

L’appuntamento in piazza giovedì: “Chiamiamo a raccolta giorno 10 aprile alle ore 18:30 a piazza Municipio l’intera cittadinanza per l’ennesima volta, che della messinesità ne fanno vanto e gloria. Siamo stanchi di non essere presi in considerazione e chi pensa di poterci zittire con il proprio menefreghismo ha proprio sbagliato in pieno. Il Messina calcio per noi è vita, noi che amiamo questa maglia saremo presenti ovunque la biancoscudata scenderà in campo. Salviamo il Messina!”.