Acr Messina, Basile incontra Sciotto: "Arrivata al Comune una proposta" - Tempostretto

Il primo cittadino di Messina svela che ci sono due soggetti interessati ad acquistare la società, uno si è messo in contatto direttamente col Comune

MESSINA – L’incontro ci è stato, in realtà il sindaco fa sapere di “una settimana di incontri”, in cui Federico Basile e il presidente Pietro Sciotto hanno parlato del futuro del Messina. Come scritto diversi giorni fa l’intenzione del patron, che è alla guida del Messina dal 2017, di passare la mano ha aperto questa fase delicatissima di vendita della società.

Il sindaco ha affermato che ci sono due proposte: “Ho notificato una proposta arrivata direttamente al Comune per l’acquisto della squadra. Durante l’incontro il presidente (Sciotto, ndr) mi ha confermato che oltre la proposta arrivata oggi, c’è un altro soggetto economico interessato”. Avevamo già riportato dell’interessamento di Manuele Ilari, probabilmente è a lui che faceva riferimento Sciotto.

Il sindaco dà però un’altra buona notizia alla piazza ovvero che c’è un’altra strada all’orizzonte per cedere la società. “Ritengo – chiosa Federico Basile – che la settimana prossima sarà una settimana decisiva per il futuro dell’Acr Messina”.

