Acr Messina, buona la prima davanti al pubblico de L'Ambiente Stadium - Tempostretto

Nella nuova casa de L'Ambiente Stadium, l'Acr Messina ha svolto il suo primo allenamento in città

MESSINA – Nel pomeriggio di ieri, presso L’Ambiente Stadium di Bisconte, l’Acr Messina si è ritrovato dopo la pausa programmata al termine del ritiro di tre settimane in terra di Calabria. Per l’occasione, porte aperte ai sostenitori che, tra cori di costante sostegno e ideali abbracci, hanno potuto assistere al primo allenamento in città della rosa che affronterà la prossima stagione di serie C. Tanti i presenti come forte l’emozione del pubblico quanto dei calciatori e dello staff, questi ultimi per la prima volta al cospetto di una tifoserie tra le più calorose della penisola.

Inedito schieramento difensivo a tre. Pacciardi e Ferrara a parte

Dopo una fase di attivazione muscolare a secco e successivamente con il pallone, lavoro negli spazi stretti per sensibilizzare al tocco di prima intenzione. A seguire, partitella prima a tutto campo e poi su porzione ridotta del terreno di gioco. Seduta differenziata per gli acciaccati Federico Pacciardi e Michele Ferrara. Quest’ultimo è in via di ripresa, mentre per Pacciardi previsti nella giornata di oggi ulteriori esami strumentali.

Nel primo confronto su distanza piena, inediti schieramenti difensivi a tre uomini da parte del tecnico Giacomo Modica. In maglia rossa: Fumagalli tra i pali, Lia, Manetta e Tropea a costituire la linea difensiva, Franco, Frisenna e Giunta sulla mediana, Ortisi tra le linee, in avanti Cavallo e Zunno esterni, Luciani al centro dell’attacco. Sull’altro fronte, con pettorina blu, Daga in porta, Salvo, Darini, Polito in difesa, Buffa, Scafetta e Firenze sulla mediana, Ragusa, Emmausso e Iannone. A centrocampo si è visto anche un nuovo elemento, presumibilmente in prova, sul quale non è trapelato null’altro.

In evidenza tra i più giovani, Cavallo, Zunno, Tropea e Frisenna; quest’ultimo ha già mostrato alcuni “numeri” del talento che gli è proprio, oltre ad una personalità di spessore.

Presente in gruppo Domenico Franco

Al gruppo aggregato anche il centrocampista Domenico Franco, classe ’92, 182 cm, originario di Castrovillari, ultima stagione alla Lucchese. La società non ha ancora reso ufficiale il suo ingaggio ma pare che sarà proprio l’ex di Francavilla, Cesena, Monopoli e Rende, a rinforzare la linea mediana con esperienza e tanta quantità. Se dovesse essere tesserato per la prossima stagione, il Messina dovrà in ogni caso fare a meno delle sue prestazioni nelle prime quattro giornate di campionato, visto che il calciatore calabrese dovrà scontare una squalifica rimediata nell’ultima gara della stagione conclusa con l’eliminazione ai play-off, nel confronto tra i toscani e l’Ancona. Per Franco si tratta di un ritorno dopo l’esperienza in biancoscudata nella stagione 2014/2015.

Francesco Giunta: “Grandi emozioni. Conosco il calore della mia città”

Una giornata di forti emozioni per un altro centrocampista, Francesco Giunta, messinese di nascita e che la prima volta indosserà la maglia della sua città di origine: “Una grande emozione quest’oggi. Negli scorsi non è stato facile ma immaginavo che venisse tanta gente. So quant’è calda questa piazza, la mia città; sono felice ed emozionato. Siamo soddisfatti del lavoro svolto. Piano piano ci stiamo iniziando a conoscere e soprattutto a conoscere le idee del mister. Siamo impazienti di buttare, tutto ciò che stiamo facendo in preparazione nelle gare di campionato”.

Intanto, nella giornata di sabato 19 agosto, sempre all’Ambiente Stadium, previsto un allenamento congiunto contro la formazione di serie D del Siracusa degli ex Aliperta, Vacca e Arcidiacono. Venerdì 25 sarà la volta del Licata di mister Pippetto Romano. Mercoledì 29, infine, previsto altro confronto con squadra, in questo caso, ancora da definire.

