Acr Messina – Castrumfavara, Romano: “Tanta sofferenza, tre punti ottenuti col cuore”

L'allenatore dei biancoscudati guarda la classifica: "Era importante azzerare la penalità, senza saremmo secondi". Parola anche a Saverino autore del secondo gol

MESSINA – Dalla sala stampa del “Franco Scoglio” mister Giuseppe Romano commenta la vittoria per 2-1 contro il Castrumfavara. Queste le parole del tecnico: “Tanta sofferenza contro una buona squadra organizzata, è stata una bella partita. Il gol subito ci ha frastornato e per una decina di minuti l’abbiamo accusata, abbiamo cercato comunque di creare gioco con delle imbucate. La squadra ha avuto tanta pazienza e determinazione, una squadra che non muore e molla mai. Faccio i complimenti ai ragazzi, che col cuore siamo riusciti a ottenere i tre punti meritati. Importante per dare stimolo alla nuova proprietà che sta facendo cose importanti per il futuro. Valuteremo con la nuova proprietà il percorso fatto e da fare, sono soddisfatto del gruppo di ragazzi validi che ho e che ha il senso dell’appartenenza che gli ho trasmesso anche io. Azzerare i quattordici punti fa morale, senza la penalizzazione saremmo secondi in classifica, un percorso straordinario considerando da come siamo partiti con una squadra fatta in pochi giorni e abbiamo scelto gli uomini che nelle difficoltà sono rimasti. Toure è un giocatore di fascia, esterno, verso la fine abbiamo cambiato il sistema di gioco passando al 3-4-3 con la convinzione di vincere la partita e lui ha fatto cose straordinarie sull’esterno. Gran merito a tutta la squadra, di quelli che entrano che fino ad adesso sono stati determinanti. Elia settimana scorsa, Saverino oggi, quando li chiamo e li faccio entrare danno veramente una grande mano. Giocheremo la prossima contro la Nissa, formazione costruita per vincere con un budget stratosferico”.

Francesco Saverino, autore del gol del 2-1 del Messina: “Sono state settimane dure, tra infortunio e avevo giocato meno. È una bella soddisfazione togliere lo zero dalla classifica e rialziamo la testa. Un bell’inserimento sul gol, ma bravo Toure a metterla. L’obiettivo personale è quello di fare bene e rilanciarsi, quando ho sentito la possibilità che c’era la possibilità di venire a Messina ho chiuso a qualunque altra trattativa, ora con la nuova proprietà c’è anche più serenità. Una squadra con attributi che ha accettato già due mesi fa in una situazione particolare. Siamo un bel gruppo, sia chi gioca che chi entra dà il 100%. Io penso che una persona che veda questa atmosfera ha poco da spiegare poi. Io che ci sono stato sento molto la maglia e l’appartenenza, consiglio i più giovani spronandoli. Togliere la penalizzazione è un grande risultato, continuiamo su questa strada restando umili”.