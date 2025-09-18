 Acr Messina, dalla Cooperativa 10mila euro per coprire le spese della gara col Gela

Acr Messina, dalla Cooperativa 10mila euro per coprire le spese della gara col Gela

Gianluca Santisi

Acr Messina, dalla Cooperativa 10mila euro per coprire le spese della gara col Gela

Tag:

giovedì 18 Settembre 2025 - 17:16

L'appello ai tifosi e alla cittadinanza: "Compriamo i biglietti della partita per andare avanti"

MESSINA – Diecimila euro sono stati raccolti dai soci della Cooperativa Calcio Messina per sostenere le spese della prossima gara che, da calendario dovrebbe vedere in campo l’Acr Messina domenica 21 settembre, alle ore 15:00, al “Franco Scoglio”. Avversario di turno il Gela in una partita valevole per la 3ª giornata del campionato di Serie D. Come è noto, la situazione dell’Acr è precipitata dopo la sentenza del Tribunale che ha stabilito la liquidazione giudiziale della società e la nomina dell’avvocata Maria Di Rienzo come curatrice fallimentare. A lei sta toccando l’arduo compito di trovare soluzioni adatta a garantire, quanto meno, la continuità sportiva. In una situazione di grande affanno, si è cercato di prendere tempo con il rinvio delle prossime gare di campionato, ma la Lega ha bocciato la richiesta. Da qui la necessità di racimolare almeno la somma necessaria per scendere in campo domenica.

L’appello della Cooperativa: “Comprate i biglietti della partita”

Oggi i soci della Scc Messina hanno deciso di autotassarsi, raccogliendo 10mila euro per coprire le spese della gara e “sostenere la curatela in questa impresa: salvare il Messina”. “Questo significa – spiega la Cooperativa – che il Messina può scendere in campo anche grazie al sacrificio dei suoi azionisti, che hanno messo di tasca propria per il bene della squadra e della città”.

Ma anche se con questa cifra l’Acr dovrebbe riuscire a presentarsi in campo domenica col Gela, serve al più presto altra liquidità per affrontare le spese successive. La Cooperativa, in tal senso, ha rilanciato la campagna di sottoscrizione dei nuovi azionisti (qui il link), invitando al contempo tutti i tifosi ad acquistare il biglietto per la partita di domenica. “Così potremo coprire anche le spese della trasferta di mercoledì”, spiegano i soci della Cooperativa Calcio Messina, che ribadiscono: “Il futuro del Messina è nelle mani di chi lo ama”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tindari Festival 2025: Il mito, la parola, la musica VIDEO
Area “ex I Hub”, ultime demolizioni a fine mese. “Sarà necessario chiudere il Cavallotti” VIDEO
Villa Pugliatti, il Tar respinge il ricorso del Comune di Messina: confermato il vincolo storico
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED