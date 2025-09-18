Acr Messina, dalla Cooperativa 10mila euro per coprire le spese della gara col Gela

L'appello ai tifosi e alla cittadinanza: "Compriamo i biglietti della partita per andare avanti"

MESSINA – Diecimila euro sono stati raccolti dai soci della Cooperativa Calcio Messina per sostenere le spese della prossima gara che, da calendario dovrebbe vedere in campo l’Acr Messina domenica 21 settembre, alle ore 15:00, al “Franco Scoglio”. Avversario di turno il Gela in una partita valevole per la 3ª giornata del campionato di Serie D. Come è noto, la situazione dell’Acr è precipitata dopo la sentenza del Tribunale che ha stabilito la liquidazione giudiziale della società e la nomina dell’avvocata Maria Di Rienzo come curatrice fallimentare. A lei sta toccando l’arduo compito di trovare soluzioni adatta a garantire, quanto meno, la continuità sportiva. In una situazione di grande affanno, si è cercato di prendere tempo con il rinvio delle prossime gare di campionato, ma la Lega ha bocciato la richiesta. Da qui la necessità di racimolare almeno la somma necessaria per scendere in campo domenica.

L’appello della Cooperativa: “Comprate i biglietti della partita”

Oggi i soci della Scc Messina hanno deciso di autotassarsi, raccogliendo 10mila euro per coprire le spese della gara e “sostenere la curatela in questa impresa: salvare il Messina”. “Questo significa – spiega la Cooperativa – che il Messina può scendere in campo anche grazie al sacrificio dei suoi azionisti, che hanno messo di tasca propria per il bene della squadra e della città”.

Ma anche se con questa cifra l’Acr dovrebbe riuscire a presentarsi in campo domenica col Gela, serve al più presto altra liquidità per affrontare le spese successive. La Cooperativa, in tal senso, ha rilanciato la campagna di sottoscrizione dei nuovi azionisti (qui il link), invitando al contempo tutti i tifosi ad acquistare il biglietto per la partita di domenica. “Così potremo coprire anche le spese della trasferta di mercoledì”, spiegano i soci della Cooperativa Calcio Messina, che ribadiscono: “Il futuro del Messina è nelle mani di chi lo ama”.

Articoli correlati