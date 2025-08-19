Acr Messina domenica in campo, il tribunale tarda e il ramo sportivo non esiste ancora

Prosegue la situazione paradossale in casa biancoscudata, la vecchia gestione ha portato a questo: incertezza e nessuna autonomia

MESSINA – Un campo vuoto è l’immagine che fotografa e riassume al meglio la situazione del calcio in città. A ormai cinque giorni dal primo impegno ufficiale in Coppa Italia a Lamezia il Messina sportivo non esiste. Un’intera città, almeno quelli interessati al calcio, sono rimasti ostaggio di una gestione scellerata che negli ultimi mesi ha mostrato tutte le sue lacune e così si arriva a pochi giorni dall’inizio della stagione non solo senza nulla in mano ma anche senza nessuna possibilità di conoscere il futuro.

Gli attuali proprietari, che ricordiamo sempre essere Aad Invest all’80% e Sciotto al 20%, si giocano la loro partita col tribunale e sono ben felici di avere la “scusa” di non poter prendere decisioni in autonomia. I tempi del tribunale però, come ribadiamo da settimane, mal si conciliano con quelli di una stagione sportiva e gli interessi sono sicuramente e giustamente altri. Perché non va dimenticato che parliamo di debiti per quasi due milioni di euro con fornitori, dipendenti e quant’altro che aspettano soldi che hanno guadagnato dal Messina.

Tornando ai tempi del tribunale per l’appunto era attesa una risposta sull’affidamento del ramo sportivo, che sarebbe valsa almeno una minima illusione per gli amanti del calcio, già settimana scorsa dopo i pareri negativi della commissaria Di Renzo. La decisione è traslata a dopo Ferragosto ma nella giornata di ieri i tre membri del consiglio chiamati ad esprimersi non hanno detto un si o un no chiaro, in attesa di nuove integrazioni al gruppo Peditto, il più attivo e interessato a rilevare la società.

Vedremo se la decisione arriverà oggi, e potrebbe anche non essere positiva, nel frattempo però un altro giorno è stato perso, quando comunque ne restano pochissimi, e anche se dall’ambiente Doadi fanno filtrare di avere tutto pronto una volta ottenuto il si dal tribunale, allenatore e calciatori pronti a essere tesserati, non arrivano conferma ufficiali da nessuno. Così il Messina calcistico resta nell’incertezza più assoluta ed è riassumibile dalla foto: un campo/piazza che trasmette una certa imponenza dai tempi passati svuotato però nel tempo di tifosi, che hanno dovuto protestare per farsi sentire, di gloria, visto che la biancoscudata è stata costretta a vivacchiare, e ora anche calciatori, che attualmente non ci sono o comunque non possono essere tesserati da nessuno.