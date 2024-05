Acr Messina, Giuseppe Salvo: “Bellissima annata, sono cresciuto tanto”

Il bilancio di fine stagione del terzino di origini messinesi che ha ancora un anno di contratto

MESSINA – Il terzino destra di Villafranca Tirrena Giuseppe Salvo, esploso in questa stagione con il Messina in Serie C, ha tracciato un bilancio della propria stagione e anche della squadra biancoscudata. La formazione cara al presidente Sciotto ha ottenuto la salvezza diretta con una giornata d’anticipo conquistando 45 punti, la rete che è valsa il pareggio che poi ha dato la matematica certezza è arrivata dai piedi dei due messinesi, Giunta che ha messo l’assist e Salvo che ha segnato.

Il terzino, che ha sostituito Lia infortunato tra dicembre e gennaio, ha vissuto una grande stagione e aveva già interessi di mercato nella finestra invernale. È tra i cinque ancora sotto contratto con il Messina ma anche tra coloro che potrebbe andare via. Vedremo come la società deciderà di gestire il laterale che in stagione ha collezionato 24 presenze (16 da titolare) per oltre 1600 minuti in campo, segnando una rete a fornendo un assist ai compagni.

Ecco il bilancio della stagione di Giuseppe Salvo: “È stata una bellissima annata in cui mi sono divertito e sono cresciuto personalmente sia a livello sportivo che umano. La rete della salvezza e quella cosa sotto la Curva Sud è stata liberatoria, non vedevo l’ora di realizzare quel gol e abbracciare tutti i tifosi miei concittadini che li ho nel cuore. Riguardo la mia esplosione in questa stagione ringrazio presidente, mister e dirigenti. Tutto è stato possibile grazie a loro, come grazie anche ai miei compagni di squadra”.

Immagine in evidenza di Francesco Saya,

dalla pagina Facebook ufficiale di Acr Messina