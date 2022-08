Acr Messina, ecco Camilleri: "Forte il richiamo di tornare" - Tempostretto

Protagonista della salvezza dello scorso anno ringrazia il pubblico speciale e promette: "Suderemo in campo". Nella giornata odierna saranno risolte le situazioni Teramo e Campobasso, ufficiale l'addio di Fusco

MESSINA – Il ritorno anticipato dal presidente Sciotto è diventato realtà un paio d’ore dopo. Contratto annuale per Vincenzo Camilleri che riprende il percorso intrapreso a febbraio di quest’anno con l’Acr Messina. Le sue prime dichiarazioni lasciano trasparire grande affetto per la piazza, la disponibilità a cimentarsi a disposizione di mister Auteri, ma soprattutto la voglia di tornare presto in campo anche se “devo recuperare il lavoro perso”.

Nella giornata odierna, giovedì 25 agosto, dovrebbero arrivare notizie dalla Lega Pro in merito alla composizione dei gironi. A seguito dei ricordi di Campobasso e Teramo infatti la giornata in cui gli organi competenti avrebbero preso una decisione era fissata per oggi. Intanto, come anticipato poco dopo l’arrivo di Riccardo Daga, portiere under tra le fila del Messina, saluta la società biancoscudata saluta Antonino Fusco: rescissione contrattuale.

Nella giornata di ieri invece amichevole contro la Jonica, società di Santa Teresa di Riva che milita in Eccellenza. La squadra agli ordini di mister Auteri ha dimostrato di avere buon feeling con la rete. Nove le marcature che portano le firme di Balde (poker), Piazza (doppietta), Napoletano, Versienti e Zuppel. In porta spazio al neo-acquisto Daga, Camilleri ultimo arrivato già provato in campo, utilizzati ancora Konate, Trasciani, Angileri e Marino.

Camilleri: “Contento di essere a Messina, squadra giovane”

“Il direttore non ha dovuto dirmi granché, il richiamo di tornare a Messina era forte e avevo l’impressione di non aver finito ciò che avevo cominciato qua lo scorso anno. Sono contento – dichiara Vincenzo Camilleri – di essere tornato e spero di poter fare un’annata importante. Ci sono i presupposti per fare bene, divertici e lavorare sodo”.

“Credo di giocare meglio al centro in una difesa a 3, ma sono a disposizione del mister. Lo conosco bene, ci siamo incrociati diverse volte da avversari, sono arrivato da poco – spiega il difensore, parlando già da senatore dello spogliatoio – e dovrò lavorare tanto perché siamo quasi a fine agosto e devo recuperare il tempo perso. Lo spogliatoio è molto giovane ma sono tutti predisposti al lavoro, dei giovani giusti. I più grandi dovranno portare qualcosa di più per quanto riguarda l’esperienza e il carattere.

Infine guardando al futuro immediato e all’inizio del campionato ha detto: “Tra dieci giorni finalmente torniamo in campo dopo un’estate lunga ma bella, nella scorsa stagione siamo stati protagonisti di una salvezza importante davanti ad un pubblico veramente speciale. Mi sento di dire ai tifosi che noi contiamo su di loro e attraverso il nostro sudore in campo speriamo di farne venire il più possibile allo stadio”.