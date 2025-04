Acr Messina in vista della Juve, Marino: “Dobbiamo fare di tutto per vincere”

In gruppo da inizio anno: "La maggior differenza? Abbiamo esperienza in più". In vista della Juve: "Preparazione maniacale e regaliamo vittoria al pubblico che ci è sempre stato vicino"

MESSINA – A pochi giorni dalla sfida decisiva che chiude il campionato regolare parla Antonio Marino, esperto difensore del Messina in biancoscudato dall’inizio di questa tribolata stagione. Per lui fin qui ventidue presenze e oltre 1800 minuti in campo. Guardando alla settimana da cui arriva il Messina, conscio che domenica sera sarà l’ultima di un girone di ritorno molto movimentato, ha commentato: “Sicuramente è stata una settimana diversa dalle altre, ma le partite sono state tutte importanti. Per questa contro la Juventus Next Gen la preparazione deve essere maniacale sotto tutti i punti di vista, ci aspettiamo un pubblico numeroso e dobbiamo fare di tutto per vincere. In questa situazione la gente c’è sempre stata vicina e speriamo di regalare a loro la vittoria, l’avversario non regalerà perché deve prepararsi ai playoff. Sarà difficile e siamo pronti. Rispetto al gruppo allestito in estate? Prima peccavamo di gioventù e inesperienza, sono arrivati calciatori che hanno fatto categorie importanti ed è stata questa la differenza”.