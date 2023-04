Acr Messina, l'appello della squadra a Raciti: "Raggiungiamo insieme la salvezza" - Tempostretto

La nota dei calciatori dopo le dimissioni del tecnico che esprimono solidarietà a Raciti "guida imprescindibile del gruppo"

MESSINA – I calciatori dell’Acr Messina esprimono solidarietà al tecnico dimissionario Ezio Raciti, chiedendogli di ripensarci e di tornare al proprio posto in vista dei play out per la salvezza. “Appreso sgomenti della volontà del mister Ezio Raciti, guida imprescindibile di questo gruppo, di rimettere il proprio mandato – si legge in una breve nota – i giocatori esprimono la loro solidarietà al tecnico e chiedono allo stesso di proseguire nel suo incarico”. I calciatori dell’Acr Messina si dicono inoltre “convinti ancor più di prima di raggiungere, tutti uniti, l’obiettivo per il quale alacremente si è lavorato insieme dal 2 gennaio 2023 ad oggi”.

L’affaire Raciti

Nella giornata di ieri era arrivata la notizia, quasi più un’azione dimostrativa dell’allenatore, che era rimasto nel suo studio al Franco Scoglio senza scendere in campo per guidare la seduta. Potrebbe essere stata una conseguenza alla ripresa degli allenamenti dopo la “ramanzina” del presidente Sciotto per il pari sanguinoso di Taranto. L’allenatore pare non abbia seguito l’allenamento della squadra neanche questa mattina.

Raciti, ricordiamo, ha preso la squadra all’ultimo posto a gennaio e in 18 gare ha tenuto una media playoff evitando la retrocessione diretta e portando la squadra ad avere il vantaggio nel playout prossimo contro la Gelbison. Di certo se errori ci sono stati nelle sua gestione delle ultime partite non sono gravi quanto di chi l’ha preceduto o di chi non si è mosso in tempo prima.