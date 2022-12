Acr Messina, Maecky Ngombo ha firmato. Ecco il nuovo attaccante - Tempostretto

Il congolese con passaporto belga è a disposizione di mister Auteri. Per giocare bisogna completare le procedure burocratiche

MESSINA – L’Acr Messina comunica l’ingaggio dell’attaccante congolese di passaporto belga, Maecky Ngombo. Il centravanti, nato a Liege, il 31 marzo 1995 arriva da svincolato e ha firmato un contratto annuale. Il giocatore è già a disposizione del tecnico Gaetano Auteri, la società ha provveduto ad inviare tutta la documentazione e potrà essere schierato non appena saranno completate le formalità burocratiche per il tesseramento.

La carriera di Ngombo

Cresciuto nelle giovanili del Roda JC, ha vestito anche le maglie di Fortuna Düsseldorf e di Milton Dons prima di essere acquistato nel luglio del 2018 dal Bari, fallito dopo pochi giorni. Quindi l’approdo all’Ascoli e nel 2019 la firma con il club olandese del Go Ahead Eagles. Nelle ultime stagioni ha militato nel campionato algerino con il Belouizdad, con cui ha vinto la Supercoppa d’Algeria, con i rumeni del Botoșani e nell’ultima stagione con il club belga dell’Houtvenne. Ngombo è stato anche convocato dalla nazionale under 21 del Belgio.

Emergenza attacco per l’Acr Messina

Dopo l’ennesima sconfitta in trasferta, e l’undicesima in campionato, la dirigenza del Messina ha deciso di correre ai ripari con l’ingaggio di Maecky Ngombo. Il centravanti avrà il difficile compito di far aumentare il numero di reti segnate dalla squadra di mister Auteri che al momento ne ha segnate appena 13 (di cui una sola in trasferta).

Squadra senza un punto di riferimento lì davanti né in termini di numeri, il capocannoniere è Catania con tre reti, ma anche come finalizzatore delle manovre offensive biancoscudate. Una scelta coraggiosa della società nel tesserarlo prima del mercato invernale, o per altri versi una scelta tardiva visto che da settimane i biancoscudati erano in crisi.

