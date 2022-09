Acr Messina, mister Auteri: “Il Crotone è un avversario di qualità” - Tempostretto

Mister Gaetano Auteri presenta la sfida tra Acr Messina e Crotone di domenica sera: "Sarà importante l'impatto emotivo, non voglio una squadra che subisce. Curiale e Camilleri non giocheranno dall'inizio"

MESSINA – Nella conferenza stampa pre partita che vedrà l’esordio dei biancoscudati ospitare il Crotone mister Geatano Auteri non si sbilancia. Per certo possiamo dare il modulo con cui giocherà il Messina, quel 3-4-3 marchio di fabbrica del tecnico di Floridia che è stato praticamente quasi sempre utilizzato negli allenamenti delle scorse settimane.

Concluso il mercato il presidente Sciotto è tornato a Messina e dalle dichiarazioni raccolte durante la presentazione del nuovo sponsor Coop-Gruppo Radenza sappiamo cosa si aspetta dalla nuova rosa: “La squadra è stata fatta sulle direttive del mister, sia in entrata che in uscita. Sarà una squadra tosta, che ha grinta, entusiasmo e lotta su ogni pallone. Sono le caratteristiche del mister che io condivido in pieno. Non sarà la squadra lenta dell’anno scorso, che fa molti passaggi indietro, e lenta nella manovra e nello spingersi in avanti. Da quello che ho visto possiamo perdere, ma vincere contro chiunque”.

Il Crotone che due anni fa era in Serie A e lo scorso anno in Serie B è dunque avvisato. I rossoblu allenati da Franco Lerda si presenteranno domani sera per Messina-Crotone alle ore 20:30 al Franco Scoglio molto probabilmente col 4-3-3. Questa è stata la formazione del Crotone che ha giocato l’ultimo allenamento contro il Lamezia: Branduani in porta; Calapai, Golemic, Cuomo e Giron sulla linea di difesa; a centrocampo Giannotti, Petriccione e Tribuzzi; i tre davanti schierati l’ultima volta erano Chiricò, Gomez e Panico.

Non è molto sugli avversari, ma molto probabilmente gli avversari si presenteranno con alcuni di questi uomini in quei ruoli. Ad arbitrare la sfida sarà Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, supportato dagli assistenti Lencioni di Lucca e Toce di Firenze. Quarto ufficiale da Ciampino è Davide Di Marco. Ricordiamo che l’unico precedente in campionato risale a più di vent’anni fa e vide il Messina imporsi per 4-0.

Conferenza stampa pre Messina-Crotone

“Questa società è venuta fuori da un’iscrizione dall’ultimo momento – ha dichiarato mister Geatano Auteri – Il presidente al momento è solo e noi per primi in campo dobbiamo dare una mano. Sono contento del lavoro fatto, sia coi giovani e dei veterani, su ritmi e intensità. Poi so perfettamente che l’impatto emotivo sul campionato dovrà essere gestito. Sarà molto importante per questo quindi l’apporto dei tifosi“.

“Noi ci dobbiamo dimensionare in questo campionato, è un gruppo giovane ma di qualità. Quello che potremmo fare, per quanto ha detto il mercato e il calendario, è guadagnarci posizioni ottimali per la salvezza. Il campo dice delle cose importanti su questo gruppo, la certezza sono le gare e aspettiamo il responso del campo. Le mie impressioni sono positive, dal punto di vista tattico e penso anche dal punto di vista fisico stiamo bene. Potremmo prendere qualche sbandata ma saremo duri con tutti”.

Sul mercato

“Tutti i giocatori che sono andati via – dice l’allenatore dell’Acr Messina sul mercato – potevano essere utili. Hanno scelto di non rimanere e avevano altre opportunità fuori da Messina. Ci vuole gente che sposi il progetto che abbia voglia di sudare e dare tutto per la maglia. Chi è qui, chi è rimasto, ha scelto questo progetto”.

“Il mercato chiuso e comincia la stagione era almeno un ventennio, credo sia una cosa razionale ma è fortuito quest’anno. Io so cosa Messina può portare, muove tanta passione. Dobbiamo fare il nostro dovere con umiltà e intensità. Abbiamo un gruppo che lavora da 45 giorni senza intoppi fisici”.

Sulla sfida contro il Crotone

“Mi aspetto un Crotone avversario di qualità, è indiscutibile il suo valore. Ci vorrà l’impegno di tutti per affrontare la sfida. Non mi piace che la mia squadra subisca continuamente. In allenamento ho ottime sensazioni, le amichevoli anche con squadre di pari livello contano poco. Aspettiamo il riscontro del campo, in questi giorni abbiamo messo tanta intensità.

Dubbi sulla formazione ci sono sempre, tranne gli ultimissimi arrivati – prosegue mister Auteri – che ho visto solo a fine allenamento. Curiale e Camilleri che sono i più esperti che abbiamo non sono al massimo fisicamente, impegno part time ma non penso dall’inizio. Nell’economia della gara ci sarà bisogno di tutti, anche perché a breve ci sarà un turno infrasettimanale.

Io non mi sento sotto esame, ci si abitua a fare tanti esordi. L’allenatore deve essere razionale e sostenere un gruppo di giovani. Nel calcio vince chi afferma la propria personalità – conclude mister Auteri – e io sono tranquillo”.

