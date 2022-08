Verso Messina-Crotone, mister Auteri: "Partita difficile". I precedenti - Tempostretto

Domenica prossima i rossoblu tornano a Messina e giocheranno al "Franco Scoglio". L'ultimo precedente al Celeste più di 20 anni fa, poker dei giallorossi. Un ex nella sfida

MESSINA – Sorteggiato il calendario, il Messina di Gaetano Auteri sarà atteso dall’esordio complicato, ma in casa, contro la formazione retrocessa dalla Serie B, il Crotone. I rossoblu negli ultimi anni hanno militato tra Serie A e Serie B, mentre i biancoscudati hanno faticato per tornare tra i professionisti. Due cammini diversi che si incrociano nel girone C di Lega Pro.

“Iniziamo subito con un alto tasso di difficoltà, nelle prime cinque giornate – dichiara mister Auteri dopo aver preso visione del calendario – affronteremo una retrocessa dalla Serie B che ha mantenuto un’intelaiatura importante. Poi seguirà una doppia trasferta contro due squadre che puntano alla promozione (Avellino e Catanzaro, ndr). L’inizio non è semplice ma siamo al 60° allenamento e sarà subito una bella verifica”.

Messina-Crotone non si gioca da 20 anni

Senza andare troppo in là col calendario, concentriamoci sulla sfida del 4 settembre quando al “Franco Scoglio” arriverà il Crotone. I percorsi diversi delle due compagini del Sud Italia non hanno permesso incroci recenti di alcun tipo. Per trovare un campionato giocato in comune bisogna risalire alla Serie B del 2001-2002, più di 20 stagioni fa.

In quell’occasione la sfida tra le due formazioni era fissata alla 19ª giornata di campionato. Furono due vittorie di quel Messina che in quegli anni compì la sua ascesa verso la Serie A: 4-0 in casa per il Messina all’andata, doppietta di Sullo nel primo tempo, poi il rigore di Godeas e la prima rete di Sportillo in stagione nel secondo tempo.

Al ritorno altra vittoria del Messina che si impose 1-2 a Crotone, doppietta di Grabbi per il Messina, intervallata dalla rete di Sculli, tutto nei primi 45 minuti. In mezzo anche la Coppa Italia che vide il Messina imporsi per 1-0 al Celeste con rete nella ripresa di Godeas. Ai tempi si giocava un mini-girone solo andata e la sfida tra giallorossi e rossoblu fu al secondo turno.

Il mercato: via Matese, Celic e Simonetti prossimi partenti

Continuano i movimenti in uscita nel mercato del Messina, nella tarda serata di venerdì la società Acr Messina ha comunicato, un po’ sorprendentemente, di aver risolto consensualmente il contratto del calciatore Mattia Matese. Il centrocampista, classe 2000, lo scorso anno ha collezionato appena due partite, prima di rimanere fuori per tutta la stagione a causa di un infortunio. Sia in quell’inizio di campionato che nella preparazione di quest’anno il napoletano aveva dimostrato qualità e impegno. Adesso il suo destino sembra di dover ripartire dal Trapani in Serie D.

Nel frattempo, ci sarà ancora lavoro in uscita per il direttore sportivo Pitino in questi ultimi giorni di mercato: con un piede sulla porta ci sono Celic e Simonetti che, al contrario di Matese ad esempio, non hanno preso parte attivamente alle amichevoli di questa settimana e sono fuori dai progetti di mister Auteri.

Chi invece sembra aver convinto l’allenatore alla riconferma è Nicolò Fazzi, che tra l’altro è un ex della sfida, avendo giocato con i rossoblu per due stagioni consecutive dal 2016 al 2018.

