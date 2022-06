Acr Messina, nessuna offerta formale. Sciotto: "Così costretto a scelte dolorose" - Tempostretto

Il presidente del Messina gela i tifosi annunciando che le parti interessate tardano a visionare la documentazione richiesta: "Sarò costretto a prendere le conseguenti decisioni", che sia a rischio l'iscrizione al campionato?

MESSINA – La società Acr Messina, in seguito alle voci di possibili cordate interessate all’acquisizione della squadra, tiene a precisare che negli ultimi giorni sono pervenute “quattro manifestazioni di interesse esplorative, non è pervenuta alcuna offerta formale per l’acquisto della società”.

Tra queste, precisa l’avvocato Santi Delia, “in due pec è stata richiesta la due diligence (diligenza dovuta, ndr) e, come società, è stata data la disponibilità a fornire la documentazione ma ancora non è iniziata per scelta esclusiva di chi aveva manifestato interesse”. Al momento, quindi, nessun documento contabile è stato visionato da sedicenti parti interessate all’acquisto.

“Perdurando tale situazione – afferma il presidente Pietro Sciotto – sarò costretto a prendere le conseguenti decisioni, anche se dovessero essere dolorose”. L’impressione è che potrebbero esserci problemi con l’iscrizione al campionato che scade il 22 giugno prossimo e che al momento, se non ci sarà una decisa accelerazione da parte degli interessati a intavolare una trattativa, potrebbe ricadere ancora sulle spalle, e il portafoglio, del presidente Sciotto.