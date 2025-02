Acr Messina. Salta il pagamento a Sciotto, Aad Invest tra scadenze e ultimatum inevasi

Le 48 ore in cui il gruppo squadra aveva chiesto segni tangibili sono scadute, ora si pensi solo al campo, Oggi Basile incontra il ds Roma

MESSINA – Sembra di essere tornati a mesi fa quando la società comunicava poco, o quantomeno nulla di utile o perlomeno di interesse vista la delicata situazione attuale. L’ultimo post sui social infatti vede il “pacchista” Andrea Graziano invitare i tifosi allo stadio, nulla di ufficiale sulla situazione delicata che vedrà il Messina penalizzato. Dall’ufficio stampa le ultime comunicazioni riguardano la conferenza stampa del presidente Alaimo, prima convocata e poi annullata per “stato febbrile” dello stesso, con l’indicazione che quando si sarebbe ripreso avrebbe parlato.

Giovedì sera inoltre doveva essere saldata la prima, delle due rate da più di un milione, che Aad Invest avrebbe dovuto versare all’ex patron Pietro Sciotto per rilevare l’80% della società. Anche questa scadenza è saltata e se Sciotto vorrà potrebbe anche tornare ad essere lui il proprietario. In questa situazione paradossale il campionato continua e il Messina è atteso da un impegno complicato nel derby di lunedì sera contro il Trapani.

Squadra e tifosi pensano al campo

La squadra, già il giorno dopo aver appreso della penalizzazione certa in arrivo, ha parlato. Il direttore sportivo Roma, l’allenatore Banchieri, il capitano Petrucci e il messinese Crimi in una conferenza stampa convocata da loro stessi hanno chiarito che loro guarderanno soltanto al campo ma vorrebbero che quello che loro otterranno sul terreno di gioco non venga vanificato fuori (con penalizzazioni). Al contempo avevano chiesto alla società segnali concreti, “subito entro 48 ore”, queste sono scadute e il segnale richiesto non è arrivato.

Anche la Curva Sud si è schierata e ha diramato una nota in cui precisa che sarà al fianco della squadra al campo, ma ha perso fiducia nel nuovo gruppo. La situazione è delicata e c’è bisogno di fare quadrato tra chi ha davvero a cuore la biancoscudata. Lunedì si gioca e probabilmente non succederà nulla di eclatante fuori dal campo fino ad allora. Dopo il Messina resta nel buio se non interverrà qualcuno a dare spiegazioni o meglio qualcuno che faccia qualcosa. Sulla professionalità di chi ci ha messo la faccia più volte, pensiamo al gruppo squadra allenatore e ds in testa, non ci sono dubbi che finché potranno onoreranno l’impegno senza riserve e ripensamenti.

Basile incontra il ds Roma

Nei giorni scorsi ha iniziato a perdere i pezzi Aad Invest, altro brutto segnale. L’ex calciatore Brahim Thiam, che qualche settimana fa era venuto in visita insieme a Cissé con tanto di conferenza stampa al Comune, ha fatto sapere che aveva seguito il consiglio di Wally Dieng ma ora si è pentito di aver associato il suo nome a quello del fondo lussemburghese. Un altro che ha tenuto è chiarire la sua posizione nei giorni scorsi è stato il commercialista Francesco La Fauci, il quale ha tenuto a precisare come i suoi rapporti con Acr Messina e Aad Invest sono stati di consulenza nella stipula dell’atto notarile.

Anche il Comune di Messina ha finalmente preso una posizione. Il sindaco Basile è intervenuto lamentando una comunicazione non chiara e trasparente e dando la propria disponibilità ad avviare le interlocuzioni necessarie, ma non si capisce con chi dovrebbe farlo. Anche l’assessore Finocchiaro, che ha la delega allo sport, ha condiviso la linea del sindaco ed è stato subito invitato dai tifosi preoccupati a fare qualcosa di più concreto in merito a questa nuova crisi che sta investendo la squadra della città.

Stamattina è in programma un incontro del sindaco con il ds Roma per “approfondire il percorso di dialogo già annunciato, con l’obiettivo di salvaguardare la squadra e il valore che essa rappresenta per la città”, ha precisato Basile.

