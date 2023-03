Il Messina ancora a secco in casa, passa il Monopoli - Tempostretto

Sconfitta per il Messina che non segna in casa da tre partite consecutive. Il Monopoli vince con una rete nella ripresa

MESSINA – Sconfitta per il Messina che cade al Franco Scoglio nella 30ª di campionato contro il Monopoli. Rete di Bizzotto nella ripresa, su calcio d’angolo e Messina che resta fermo in classifica. Si tratta della quarta partita in casa in cui il Messina non vince, l’ultima contro l’Avellino, ma soprattutto non segna da tre consecutive, 0-1 contro l’Audace Cerignola, 0-0 contro la Fidelis Andria, e nuovamente 0-1 oggi contro il Monopoli.

Alla vigilia della sfida mister Raciti aveva annunciato che non ci sarebbero stati Trasciani e Grillo, ma alle 14:30 in campo, e in panchina, manca anche Oliver Kragl fermato da un problema muscolare. Sarà importante recuperarlo anche perché la prossima sfida sarà la trasferta, importantissima in chiave salvezza, contro il Monterosi Tuscia. Fortunatamente nessuno dei diffidati (Fumagalli, Mallamo e Versienti) è stato ammonito e saranno regolarmente in campo nella prossima contro il Monterosi Tuscia in trasferta e forse giocare lontano dal Franco Scoglio in questo momento è addirittura preferivile.

Il Monopoli si presentava qui in emergenza con 19 giocatori tra titolari e panchina e sin dalle prime battute, e diventa sempre più evidente man mano che passano i minuti, sembra accontentarsi del pari con continue perdite di tempo che l’arbitro non ha mai sanzionato. La classifica del girone C vede il Messina restare a 29 punti, davanti il Monterosi Tuscia pareggia, la Viterbese dietro a 25 perde, mentre la Turris (25) giocherà contro l’Audace Cerignola.

Primo tempo

Primo squillo del Messina al secondo minuto di gioco, discesa sulla sinistra di Perez palla arretrata fuori dall’area per Fofana che arma il destro ma non è preciso. Al 12′ altra opportunità del Messina su errore della difesa, De Santis passa al portiere Vetterol, Perez entra in possesso del pallone ma è murato dall’estremo difensore ospite nel suo tentativo immediato di concludere nello specchio.

Il primo tiro in porta arriva al 23′ quando Berto crossa al centro e Ragusa prova la girata al volo bloccata da Vettorel, poche o nulle invece le incursioni degli ospiti fin qui. Al 27′ buona manovra del Messina che sfonda a sinistra con Perez che difende palla e poi va in profondità, scarica al centro e né Fofana né Balde riescono a concludere verso la porta. Nel parapiglia che si scatena i giocatori di Messina chiedono rigore per un tocco di mano di Bizzotto che era scivolato per murare Fofana.

Al 34′ prima conclusione del Monopoli, cross di Bussaglia colpo di testa fuori dal bersaglio di Bussaglia. Al 42′ azione individuale di Fofana che porta palla al limite dell’area e ci costruisce l’occasione di tirare col destro e giro, ma non inquadra lo specchio della porta. Un minuto dopo doppia conclusione, Fofana e Ferrini, ma tiene il muro difensivo del Monopoli. Non ci sarà recupero al termine della prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Un cambio per parte alla ripresa del gioco, De Risio per Piccinni tra i pugliesi, Roberto Marino per Ibou Balde per mister Raciti. Aumenta l’intensità della pioggia e inizia meglio il Monopoli che dopo due calci d’angolo consecutivi ha anche una chance con punizione dal limite battuta da Manzari al 53′ che termina abbondantemente alta. Si costruisce poco su un terreno diventato pesante e viscido in pochi minuti, all’ora di gioco ancora cambi: Ortisi e Konate dentro per Fiorani e Mallamo per Messina, risponde l’allenatore ospite buttando nella mischia Santaniello per Bussaglia.

Al 67′ si sblocca la sfida in favore del Monopoli su calcio d’angolo battuto da Vitteritti, Bizzotto al limite dell’area piccola prova due volte, prima di testa, poi al volo col destro e batte Fumagalli col pallone che entra a fil di palo. Rischia tutto Raciti che usa gli ultimi due cambi per buttare dentro Versienti per Fofana e Curiale togliendo il difensore Berto, passando praticamente ad un 3-3-4. Al 75′ occasione Messina con la punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore di Ragusa che però non è né un tiro né un cross.

Al 77′ tacco di Ferrara su invito di Ortisi, ma non ha problemi a bloccare Vettorel ben posizionato sul primo palo. Si gioca poco con il Monopoli che perde tempo ogni volta che può. Al 85′ il Messina, in seguito ad un calcio d’angolo, crea una mischia in area con Ragusa che cerca in area Curiale che non riesce a deviare verso la porta.

Nel finale tutto avanti il Messina, Vettorel all’88’ sventa la minaccia del cross di Ragusa togliendolo dalla testa di Ortisi che arrivava dall’altro lato. Quattro di minuti di recupero concessi, al 92′ calcio d’angolo per il Messina e sale in area anche Fumagalli. Nulla di fatto con il Monopoli che non concede nulla e porta via i tre punti dal Franco Scoglio.

Acr Messina – Monopoli 0-1

Acr Messina (4-4-1-1): Fumagalli; Berto (dal 72′ Curiale), Ferrara, Ferrini, Celesia; Fiorani (dal 60′ Ortisi), Fofana (dal 72′ Versienti), Mallamo (dal 60′ Konate), Ragusa; I. Balde (dal 46′ R. Marino), Perez.

In panchina: Lewandowski; H. Balde, Salvo, G. Marino, Napoletano, Iannone, Zuppel.

Allenatore: Ezio Raciti.

Monopoli (4-2-3-1): Vettorel, Vitteritti, Mulé, De Santis, Bizzotto (dal 86′ Falbo); Hamlili, Piccinni (dal 46′ De Risio); Rolando (dal 86′ Corti), Bussaglia (dal 60′ Santaniello), Manzari; Fella (dal 80′ Piarulli).

In panchina: Pisseri, Fornasier, Radicchio.

Allenatore: Giuseppe Pancaro.

Marcatori: Bizzotto 67′ (Mo).

Ammoniti: Mulè 63′ (Mo), Vitteritti 74′ (Mo).

Calci d’angolo: 6-7. Recupero: 0’ + 4’.

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone.

Assistenti: Marco Ceolin di Treviso & Elia Tini Brunozzi di Foligno.

Quarto ufficiale: Alessandro Gervasi di Cosenza.

