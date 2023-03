Il Messina ospita il Monopoli, in casa negli ultimi anni l'ha sempre battuto - Tempostretto

La formazione di Pancaro si è imposta all'andata, ma in trasferta non vince da due partite. Il Messina cerca la vittoria in casa che manca dal 22 gennaio

MESSINA – Appuntamento, per la 30ª giornata del girone C di Lega Pro, allo Stadio Franco Scoglio di Messina sabato 4 marzo ore 14:30. Il Messina ospiterà il Monopoli, già scattata la prevendita, e sarà un altro scontro delicatissimo per continuare il cammino salvezza. Dopo l’importante successo di Latina il Messina proverà a tornare alla vittoria anche in casa, 3 punti tra le mura casalinghe che mancano dal 22 gennaio contro l’Avellino.

L’avversario Monopoli

Settimo a 42 punti, differenza reti nulla con 35 gol fatti e 35 subiti, il Monopoli fin qui in trasferta ha raccolto 15 punti ma nelle ultime due, nel mese di febbraio, ha subito sconfitte a Catanzaro (6-0) e Viterbo (2-0). L’ultima vittoria in trasferta è datata 30 gennaio, 3-1 sul campo dell’Audace Cerignola.

Per chi fosse interessato ad assistere alla sfida sabato pomeriggio è già possibile acquistare i biglietti su PostoRiservato, 10€ in curva e 20€ in tribuna con le solite riduzioni per over65, donne e ragazzi dai 7 ai 14 anni, sotto i 7 anni non si paga. Inoltre per chi festeggia il compleanno il 4 marzo il biglietto è gratuito, ma va inviata la richiesta con il documento di identità alla mail “biglietteria@acrmessina1900.it”.

Precedenti e possibile formazione ospite

Nel match d’andata il Messina perse 2-0, rete al 26′ di De Risio su calcio d’angolo lasciato colpevolmente solo e raddoppio nella ripresa di Fella in pieno recupero col Messina che cercava il pari. Precedenti recenti in Serie C, dal 2015 in poi, in perfetta parità: 3 vittorie del Messina, 3 del Monopoli, ed un pareggio.

Le tre vittorie del Messina sono sempre arrivate in casa, curiosamente nelle quattro stagioni in cui le squadre si sono affrontate i biancoscudati hanno giocato in casa sempre al ritorno. Lo scorso anno vittoria con un 2-1 firmato Statella-Adorante, nella ripresa a complicare tutto con la pioggia l’imbarazzante autogol con protagonisti Carillo e Lewandowski; nel 2017 vittoria per 1-0 del Messina mentre nel 2016 un più spettacolare 3-2.

Miglior marcatore dei pugliesi in questa stagione è Starita con 7 reti fin qui realizzate, ma Michele Ferrara, difensore ed ex della sfida, non ha dubbi che il giocatore più pericoloso, almeno per lui, sia Fella: “È imprevedibile, è un calciatore capace da un momento all’altro di trovare la conclusione che termina sotto l’incrocio dei pali”.

Giuseppe Pancaro, allenatore del Monopoli, all’andata optò per un 3-4-3, nell’ultima sfida di campionato, la vittoria in casa (3-2) contro il Monterosi Tuscia, ha schierato la sua squadra, ridisegnata in parte dal mercato invernale, con un 4-2-3-1 con Vetterol tra i pali, Viteritti Mulè, De Santis e Pinto sulla linea difensiva. In mediana Hamlili e Vassallo, a supportare l’unica punta Stariti, sulla trequarti, Manzari, Giannotti e Fella.

Potrebbe mettersi a specchio il Messina che nelle ultime due uscite ha adottato un modulo simile. Nel frattempo è nota la squadra arbitrale che sarà composta da Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Ceolin di Treviso e Brunozzi di Foligno, quarto uomo Alessandro Gervasi di Cosenza.

Articoli correlati