Messina-Monopoli, Raciti alla vigilia: "È la più importante del campionato" - Tempostretto

Mancheranno sicuramente Trasciani e Grillo. "Dobbiamo fare risultato a qualsiasi costo, loro saranno competitivi nonostante le assenze" dice mister Raciti alla vigilia di Messina - Monopoli

MESSINA – Vigilia di un’altra finale in chiave salvezza che vedrà, domani sabato 4 marzo, sfidarsi Messina e Monopoli. La partita in programma come 30ª giornata del girone C al Franco Scoglio inizierà alle 14:30. L’avversario Monopoli viaggia in zona playoff e viene da una vittoria di misura contro il Monterosi Tuscia, ma nelle ultime due trasferte, e nelle ultime tre visite a Messina, ha perso.

Mister Raciti alla vigilia della delicata sfida contro i pugliesi, dalla sala stampa dello Stadio Celeste, ha puntato l’attenzione sull’atteggiamento che deve avere il Messina invocando il punteggio pieno. Mancheranno Trasciani e Grillo, che hanno subito dei colpi a Latina, mentre saranno convocati per la prima volta Paolo Napoletano e Giuseppe Marino, classe 2004 dalla Primavera. Ci scherza su mister Raciti sulle difficoltà avute sulle formazioni da schierare: “Con lo zampino del nostro medico e del giudice sportivo, non sono riuscito mai a schierare due volte consecutivamente gli stessi undici titolari”.

L’avversario Monopoli

“Il Monopoli non è una squadra tranquilla, è risalita e cerca di conquistarsi le posizioni migliori per i playoff. Ha un’organico importante che permette di sopperire alle assenze, negli 11 titolari mancherà qualcuno ma saranno competivi. Sono una squadra da affrontare con le pinze, fanno un calcio molto offensivo, sono bravi e allenati. Non è una partita facile, la affronteremo come una finale perché per noi lo è.

Non so che tipo di partita vorranno fare ma riescono a interpretare la partita nel modo più congeniale, hanno parecchi modi di stare in campo e parecchi giocatori che possono interpretare più moduli. È importante che noi saremo concentrati e vogliosi di fare risultato, importantissimo farlo pieno concentrandoci sul fatto che per noi è una finale e non possiamo fallirla. Forse la più importante del nostro campionato”.

Idee su modulo e formazione

“Purtroppo la partita di sabato scorso ci ha lasciato brutte sorprese, Grillo e Trasciani hanno subito botte al ginocchio. Grillo sarà fermo per un po’, sta facendo ulteriori accertamenti; Trasciani ha preso una botta al ginocchio ed è fermo da tutta la settimana, loro non saranno tra i convocati. È stato reinserito Napoletano e con noi domani ci sarà anche Peppe Marino, 2004 della Primavera.

I ragazzi, gli altri 24, sono tutti disponibili e farò al solito le convocazioni nel pomeriggio. Stanno tutti bene sono sul pezzo e in settimana ho provato più soluzioni su come scendere in campo. Non faccio pre tattica, cerco sempre di studiare quello che potrebbe essere. Non esiste un Messina aggressivo o difensivo, cambia l’atteggiamento. Giochiamo in casa dobbiamo fare risultato e cercheremo di farlo a qualsiasi costo calcistico mantenendo sempre un equilibrio”.

Articoli correlati