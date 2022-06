Acr Messina, "Tanto, quanto": bottino da oltre 23mila euro raccolto dai tifosi nel primo weekend - Tempostretto

Il crowdfunding è partito nella tarda mattinata di sabato e le offerte sono arrivate da ogni parte del mondo: si prosegue verso i 100mila euro

MESSINA – “Tanto, quanto”. Sotto lo slogan lanciato dal direttore generale Lello Manfredi durante la conferenza di mercoledì scorso del presidente Pietro Sciotto, i tifosi si sono uniti per dimostrare il proprio sostegno a una causa chiamata Messina. La squadra cittadina ha rischiato di non essere iscritta, finché il patron non ha deciso tornare indietro sui suoi passi, convinto anche dall’interesse mostrato da gran parte della città alle sorti del club.

Oltre 23mila euro raccolti nel weekend

E così, sabato 25 giugno, si è dato inizio al crowdfunding dei tifosi e dei sostenitori giallorossi, tutti pronti a dare il proprio contributo, con offerte che sono andate dai 5 euro ai 5mila di Tempostretto, che partecipa attivamente al movimento. E l’inizio è stato sorprendente. In un solo weekend, neanche completo, la raccolta ha fruttato una cifra superiore ai 23mila euro. Le offerte sono state di vario tipo: c’è chi ha contributi con 5, 10 o 15 euro e chi, tanti, con 50 o 100 euro. Poi c’è stato chi ha versato anche di più: ai 5mila già sottolineati in precedente si sono aggiunte due offerte da mille, tre da 500, una da 300, svariate da 250 e 200.

Colpiscono i “piccoli” contributi e la geografia delle donazioni

Colpisce l’alto numero di “piccoli” contributi, che sommati vanno a formare una grossa cifra. E il tifoso del Messina non si è risparmiato, partecipando da ogni parte del mondo. Tanti gli emigrati del Nord Italia, ma anche dall’altro lato del pianeta: c’è anche chi ha donato dall’Australia e dalla più vicina Bulgaria. Sui gruppi Facebook, intanto, l’entusiasmo cresce e c’è chi aspetta la prossima settimana per donare, anche in base alle proprie risorse. La cifra da raggiungere è 100mila: ci vorrebbero altri 4 “risultati” come quelli del weekend scorso.