Acr Messina, tifosi solidali con Sciotto: "Pronti a campagna di crowdfunding" - Tempostretto

Sono 150 i tifosi che hanno sottoscritto il documento in cui chiedono di avviare una raccolta di denaro e il sostegno del neo eletto sindaco Basile

MESSINA – A pochi giorni da una scadenza fondamentale per la sopravvivenza dell’Acr Messina, società professionistica e prima realtà calcistica della città e della provincia di Messina, la tifoseria non organizzata intende manifestare il proprio sostegno al presidente Pietro Sciotto e alla sua famiglia, riconoscendogli i notevoli sacrifici in termini personali ed economici sostenuti in questi anni.

«Se ancora oggi è possibile “respirare calcio” a Messina – si legge nella nota – lo si deve esclusivamente alla solitaria iniziativa del tifoso ed imprenditore di successo Pietro Sciotto che, nel 2017, fu l’unico a manifestare interesse per le sorti del calcio messinese, nell’indifferenza generale.

In questi anni, nonostante gli errori gestori compiuti, il presidente ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia, ai colori sociali e cittadini, non lesinando mai importanti sforzi per portare in alto il nome di Messina e provincia.

È stato un cammino irto di difficoltà innanzi alle quali Pietro Sciotto ha sempre dimostrato di possedere l’umiltà di rivedere le proprie scelte, ammettendo anche pubblicamente le proprie responsabilità, sempre ripartendo con forza per ripartire alla conquista di obiettivi significativi. Ricordiamo una finale di Coppa Italia di serie D, una promozione in serie C, oltre alla recente salvezza nella stessa categoria, arrivata grazie a interventi e prese di posizione fondamentali dello stesso Presidente».

Solidarietà dei tifosi

Per tali motivi, oltre ad una semplice, ma non meno importante, solidarietà morale espressa con tale comunicato, questi singoli tifosi, dichiarano di volere, in piena libertà e senza alcun interesse, se non quello di poter salvare il Messina e Messina dall’ennesima sconfitta sportiva, contribuire economicamente nel sostenere le spese da affrontare per questa stagione ed i futuri campionati, consci che tutti insieme, con in testa il presidente Pietro Sciotto e la sua famiglia, si potranno raggiungere ambiziose mete con ricaduta virtuosa sull’immagine e sul tessuto economico del territorio.

I tifosi chiedono, pertanto:

– al presidente Pietro Sciotto, una formale autorizzazione per dare avvio ad una campagna di crowdfunding (raccolta di denaro attraverso piattaforma dedicata on line) aperta a tutti coloro che amano Messina e la sua Provincia;

– a tutti i cittadini messinesi di buona volontà, rimasti in città e sparsi per tutti il mondo, di stringersi fattivamente a tale iniziativa, senza alcuna preclusione. Non occorre essere tifosi per amare la propria terra ma questa è certamente un’iniziativa attraverso la quale si può davvero fare tanto con ricadute virtuose per tutta la gente ed il territorio di Messina e Provincia;

– al sindaco neo eletto di Messina Federico Basile, di convocare immediatamente il presidente Pietro Sciotto e chiarire, intanto cosa è possibile fare subito per iscrivere il Messina mercoledì 22 giugno 2022 al campionato di serie C e, quindi, programmare la nuova stagione con lo spirito giusto.

Sottoscrittori

150 messinesi, radunati in poche ore con l’aiuto dei social e sulla spinta della voglia di salvare il Messina, chiamano a raccolta i concittadini: “Adesso tocca a tutti noi!”.

Nicola Maddocco

Danilo Donato

Luca Grioli

Giuseppe Perdichizzi

Aurelio Bringheli

Lorena Fulco

Piero Adamo

Ciccio Rizzo

Armando Falliti

Alberto Mastronardo

Debora Buda

Maria Beatrice d’Andrea

Guglielmo Gullifà

Antonio Urbano

Fortunato Ficarra

Mauro Salvadore

Luca Lo Pilato

Giuseppe Lucà

Salvatore Pinizzotto

Eleonora Cucinotta

Stefano Abbriano

Maria Annunziata Cotruzzolà

Fabrizio Denaro

Massimiliano Marchese

Piero Gatto

Sergio De Benedetto

Serena Giorgio

Fabio Orecchio

Alessio Giacobbe

Fabrizio Costa

Gaetano Rizzo

Giuseppe Orlando

Antonio Cucinotta

Giulio Gennaro

Natale Catrimi

Alessandro Certo

Giuseppe Rigano

Giuseppe Ruggeri

Emittente NicetoWebTv

Associazione Universo Messina

Grioli Epifanio

Ylenia Grioli

D’Urso Grazia

Angela Santamaria

Giuliano Brigandí

Pietro Bianco

Emanuel Di Stefano

Roberto Rizzo

Musolino Michele

Fortunato Ficarra

Pietro Sorrenti

Nicola Galletta

Andrea Di Geronimo

Fabio Lo Schiavo

Maurizio Miranda

Giovanni Currò

Paolo Donnina

Giuseppe De Luca

Alessandro Aricò

Gianni Pergolizzi

Salvo Marra

Papalia Fabrizio

Giovanni Andaloro

Placido Sanfilippo

Giuseppe Giusto

Mauro Giacobello

Elia Tornesi

Stefano Mirici

Marco Parisi

Giovanni de Salvo

Dario La Rosa

Bellantoni Raffaele

Bellantoni Giuseppe

Bellantoni Francesco

Salvatore Triolo

Roberto Nicosia

Giuseppe Giusto

Christian Tomasello

Antonino Curatola

Daniele Tuminello

Fabio Cucinotta

Fabio Giambò

David Triglia

Gaspare Nunnari

Alessandro Spanò

Giuseppe Moliné

Salvatore La Paglia

Felice Ruggeri

Marcello Ruvolo

Daniele Vadalà

Elio Raniolo

Roberto Costantino

Giacomo Piraino

Dario Mercadante

Francesco Versace

Ernesto Lo Re

Gianluca Guarnera

Andrea Sorrenti

Paologiorgio Vinci

Paky Tramontana

Tommaso Tramontana

Lorenzo Raffa

Federico Rinaldi

Sofia Ucchino

Pagina facebook “Il Messina siamo noi”

Luciano Manganaro

Stello Messina

Leopoldo Centorrino

Lucio Gambera

Dario Carbone

Domenico Abbriano

Francesco Costanzo

Vincenzo Tripodo

Daniele Cordima

Domenico Giusto

Francesco Di Bella

Calogero Costantino

Francesco Sindoni

Nicola Morabito

Fabio Merlino

Alessandro Liotta

Attilio Zappala’

Orazio Zappala’

Renato Andaloro

Davide Risitano

Giorgio Belvedere

Angelo Bagnara

Giuseppe Curcuruto

Francesco Berenato

Lorenzo Marraffa

Salvatore Fazio

Paolo Lo Schiavo

Alessandro Liotta

Attilio Zappala’

Orazio Zappala’

Renato Andaloro

Davide Risitano

Giorgio Belvedere

Angelo Bagnara

Giuseppe Curcuruto

Giuseppe Minutoli

Francesco Ferro

Roberto detto Rey Coop

Angelo Savasta

Giovanni Intersimone

Daniele Letterio Bernava

Fabrizio Papalia

Stafano Luca’

Domenico De Marco

Carlo Andò

Antonio Sparacino

Giancarlo Messina

Sergio Ricciardi

Aldo Calderone

Antonio Ranieri

Tullio Zanella

Alberto Zingales

Salvo Pollara

Joele Capitti

Giuseppe Baldanza

Mariano Niceta

Paolo Cardile

Andrea Filoramo

Orazio Parisi

Articoli correlati