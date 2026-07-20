Acr Messina, Ciccio Giunta torna in biancoscudato anche in Eccellenza

Il centrocampista peloritano ha già detto si al ds Pellegrino, la società punta su di lui con un pluriennale

MESSINA – Il primo colpo del Messina sarà Francesco “Ciccio”Giunta. Il centrocampista mancino nato a Messina ha già preso accordi col direttore sportivo Pellegrino ed ha dato il suo benestare a vestire la maglia dell’Acr Messina nella prossima stagione anche se i biancoscudati giocheranno il campionato di Eccellenza. Giunta avrebbe firmato un biennale scegliendo di restare in zona casa sua, ma più precisamente a Messina nonostante potesse scegliere tra il Milazzo, che l’avrebbe volentieri rinnovato, la Nuova Igea Virtus che disputerà il campionato di Serie D e anche l’Akragas lo aveva sul taccuino.

La scelta di Giunta è soprattutto di cuore torna a casa e spera soprattutto di essere uno dei volti della rinascita del Messina. Diventare un leader dello spogliatoio e guidare i compagni verso la risalita in categorie più consone. Il ritorno avviene dopo la stagione 2023/2024 in Serie C con Giacomo Modica allenatore con cui ha raccolto 25 presenze nel Girone C e firmato il suo primo gol in terza serie, l’anno successivo sarebbe volentieri rimasto ma nonostante la disponibilità data alla società non fu rinnovato.

Immagine in evidenza di Francesco Saya