 Acr Messina, Ciccio Giunta torna in biancoscudato anche in Eccellenza

Acr Messina, Ciccio Giunta torna in biancoscudato anche in Eccellenza

Simone Milioti

Acr Messina, Ciccio Giunta torna in biancoscudato anche in Eccellenza

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lunedì 20 Luglio 2026 - 07:41

Il centrocampista peloritano ha già detto si al ds Pellegrino, la società punta su di lui con un pluriennale

MESSINA – Il primo colpo del Messina sarà Francesco “Ciccio”Giunta. Il centrocampista mancino nato a Messina ha già preso accordi col direttore sportivo Pellegrino ed ha dato il suo benestare a vestire la maglia dell’Acr Messina nella prossima stagione anche se i biancoscudati giocheranno il campionato di Eccellenza. Giunta avrebbe firmato un biennale scegliendo di restare in zona casa sua, ma più precisamente a Messina nonostante potesse scegliere tra il Milazzo, che l’avrebbe volentieri rinnovato, la Nuova Igea Virtus che disputerà il campionato di Serie D e anche l’Akragas lo aveva sul taccuino.

La scelta di Giunta è soprattutto di cuore torna a casa e spera soprattutto di essere uno dei volti della rinascita del Messina. Diventare un leader dello spogliatoio e guidare i compagni verso la risalita in categorie più consone. Il ritorno avviene dopo la stagione 2023/2024 in Serie C con Giacomo Modica allenatore con cui ha raccolto 25 presenze nel Girone C e firmato il suo primo gol in terza serie, l’anno successivo sarebbe volentieri rimasto ma nonostante la disponibilità data alla società non fu rinnovato.

Immagine in evidenza di Francesco Saya

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