Acr Messina, una giornata di squalifica per Auteri e Mallamo - Tempostretto

Salteranno la trasferta di Foggia che si giocherà mercoledì pomeriggio nel turno infrasettimanale. Diffidati Filì e Angileri

MESSINA – Dopo la sconfitta con la Turris, pesantissima per la classifica che vede il Messina in ultima posizione, la squadra di mister Gaetano Auteri giocherà il turno infrasettimanale, valido per la 16ª giornata di campionato, contro il Foggia in Puglia. I biancoscudati stavolta saranno guidati da Daniele Cinelli, allenatore in seconda.

Non ci sarà infatti l’allenatore di Floridia che, dopo l’espulsione, è stato sanzionato con una giornata di squalifica. Il giudice sportivo ha di fatto dato seguito alla decisione dell’arbitro senza aggiungere ulteriori giornate aggravando la situazione. Allo stesso modo anche Andrea Mallamo, espulso per doppia ammonizione, salterà solo la trasferta di Foggia sempre per rispettare un turno di squalifica.

Per il Messina si tratta della terza espulsione in stagione, quarta contando l’allenatore. La prima, diretta, aveva riguardato Filì per fallo da ultimo uomo in una chiara occasione da rete (4ª giornata), la seconda era stata una doppia ammonizione di Fofana (9ª giornata), adesso due in una sola partita: Auteri (diretta) e Mallamo (doppia ammonizione).

Il referto del Giudice Sportivo

Nella nota del giudice sportivo risalta all’occhio immediatamente una multa di 500€ al Messina. Erano sei giornate che la squadra del presidente Sciotto non veniva sanzionata. Puniti i tifosi che diverse volte nel corso della gara hanno “rivolto cori oltraggiosi alla tifoseria avversaria”, le sanzioni adesso per la società in stagione ammontano ora a 12.900€.

Come detto squalificato Auteri al 76′ della gara dopo essere uscito dall’area tecnica e per “aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro”. Una giornata di squalifica anche per Andrea Mallamo che è stato espulso per doppia ammonizione.

Tra gli ammoniti della gara anche Angileri ed essendo per lui il quarto cartellino giallo entrerà in diffida, così come ci è già dalla partita precedente Filì. Un eventuale cartellino giallo mostrato ad uno dei due o entrambi, farà loro saltare la prossima gara prevista nel calendario, una piccola emergenza difesa per non farci mancare nulla.

