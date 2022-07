Acr Messsina. Arriva Paolo Napoletano, altro under in attacco - Tempostretto

Il classe 2002 è cresciuto nel settore giovanile del Pescara. Arriva in prestito dal Parma, dove nella scorsa stagione ha segnato 2 reti in 15 presenze

MESSINA – La società Acr Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Paolo Napoletano. Nato il 4 febbraio 2002 a Penne vicino Pescara, il calciatore vestirà la maglia biancoscudata con la formula del prestito annuale dal Parma. Dopo Angileri, Berto, Filì e Piazza è il quinto under aggiunto alla rosa del Messina, il secondo attaccante dopo tre difensori.

Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, Napoletano è stato acquistato dal club emiliano dopo aver impressionato per qualità e fiuto del goal nei campionati under 15 e under 17. Nella scorsa stagione, dopo una breve parentesi in Belgio, è tornato nel mese di gennaio a vestire la maglia del Pescara. Per lui 15 presenze impreziosite da due reti nel campionato Primavera.

Il giovane attaccante può svariare su tutto il fronte offensivo, giocare all’ala sinistra è il suo ruolo preferito. Ma è stato provato anche come ala destra o punta centrale. Congeniale al tridente nel 3-4-3 che sicuramente adotterà mister Auteri per il suo Messina.