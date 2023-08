Addio a padre Massimiliano Nobile: è morto in Albania il Superiore di Villa S. Maria - Tempostretto

Il parroco sarebbe stato stroncato da un infarto. Una scomparsa improvvisa che ha sconvolto la comunità ecclesiastica messinese

MESSINA- “Padre Massimiliano Nobile è passato alla Casa del Padre”. Ad annunciare la tragica e improvvisa scomparsa del parroco della comunità di Villa S. Maria è padre Bruno, superiore generale della congregazione dei Padri Rogazionisti Messina della Basilica Santuario Sant’Antonio : “Con profonda tristezza e commozione diamo la triste notizia della improvvisa e inaspettata morte del nostro caro confratello Padre Massimiliano Nobile, della Comunità di Villa S. Maria, Messina, che si trovava per qualche giorno di riposo presso la nostra comunità di Shenkoll, Albania. Affidiamo il nostro confratello alla misericordia del Signore mentre eleviamo la nostra accorata preghiera. Siamo vicini ai suoi familiari mentre ci scambiamo vicendevolmente le più sentite condoglianze”. Padre Nobile avrebbe accusato un infarto che gli è risultato fatale.

Immediati i messaggi di cordoglio, come quello dei Rogazionisti Italia CentroSud: “Si è diffusa immediatamente nelle prime ore della sera la notizia terrificante della morte prematura di padre Massimiliano Nobile, attualmente superiore della Casa di Villa S. Maria in Messina. Si trovava da qualche giorno per riposo nella nostra casa di Shenkoll in Albania dove è stato stroncato da un infarto fulminante.

La triste notizia è stata diramata direttamente dal superiore provinciale padre Antonio Leuci che lo ha immediatamente soccorso ed allarmato l’autoambulanza che è giunta tempestivamente ed ha constatato la morte. L’intera provincia piange questo suo figlio he affida al Signore della misericordia perchè nel cielo continui a cantare le sue lodi e la sua gloria. Quando la salma rientrerà in Italia sarà comunicata la data delle sue esequie. Siamo vicini ai suoi familiari ed a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

Si unisce al cordoglio anche la parrocchia di Sant’Agata: “Il parroco don Paolo de Francesco e tutta la comunità partecipano al dolore della Famiglia Rogazionista per la prematura scomparsa di padre Massimiliano Nobile, Superiore della casa di Villa S. Maria, sita nel territorio della medesima parrocchia. Ancora sconcertati per la notizia, vogliamo ricordare il caro p. Massimiliano con questa foto che appena qualche giorno fa, in occasione del suo onomastico, aveva inviato a don Paolo dall’Albania. Affidiamo la sua anima all’abbraccio misericordioso del Padre: gli sia concesso, per l’intercessione di Maria SS. e di S. Annibale Maria Di Francia, la ricompensa riservata ai servi buoni e fedeli”.