Avvocato e funzionario, aveva 80 anni

MESSINESE – Avvocato, storico segretario della Fiera Campionaria di Messina e funzionario del ministero del Tesoro, Pietro Antoci è morto all’età di 80 anni. Era originario di Tusa e radicato nella città dello Stretto.

Ne avrebbe compiuto 81 a maggio. E lo si ricorda anche come dirigente alla Provincia regionale. Ma il suo nome è soprattutto legato agli anni della Fiera come appuntamento per eccellenza dell’agosto messinese,