 Addio a Pinella Aliberti, avvocata ed ex assessora a Messina

Redazione

lunedì 11 Agosto 2025 - 22:41

È stata anche sindaca di Santa Teresa di Riva

MESSINA – Dopo una lunga malattia è morta all’età di 67 anni Pinella Aliberti, messinese con radici nella zona jonica. Avvocata, è stata sindaca di Santa Teresa di Riva nel 1985 e assessora alle Politiche sociali del Comune di Messina nella Giunta Buzzanca. Il suo orientamento politico è sempre stata nell’area democristiana: dalla Dc all’Udc e Noi con l’talia, dopo una fase con Sicilia Vera di Cateno De Luca.

Pinella Aliberti ha pure lavorato per Taormina Arte e nella formazione professionale. Si dimise da assessora a Palazzo Zanca per un avviso di garanzia. Ma venne poi assolta dall’accusa di abuso d’ufficio dal Tribunale di Messina.

In questi ore tanti i messaggi di condoglianze per i fratelli Enrico, Lucia, soprano conosciuta a livello internazionale, e Antonello Aliberti, promotore delle Maratone di Messina, allenatore dell’Atletica Savoca e presidente della Polisportiva. Ha sottolineato quest’ultimo su Facebook: “Nella sua vita ha sempre aiutato tutti disinteressatamente con amore e devozione. Si è dedicata a chi ne aveva bisogno. Il suo lavoro è stato sempre silenzioso per chiunque le chiedesse aiuto. Purtroppo avrebbe meritato di più sotto tanti punti di vista e meno cattiveria gratuita”.

I funerali si sono svolti oggi a Messina.

Ai familiari le condoglianze del direttore Marco Olivieri.

