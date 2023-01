Addio a Vito Chimenti. Fu assistente tecnico nel Messina promosso in serie B nel 2001 - Tempostretto

Era in campo anche ieri, preparatore dei portieri del Pomarico (Matera). Malore negli spogliatoi

Era in campo anche ieri, per allenare i portiere del Pomarico (Matera), prima della gara di Eccellenza lucana in programma contro il Senise. Al rientro negli spogliatoi ha avuto un malore e per lui non c’è stato nulla da fare.

E’ morto così Vito Chimenti, 69 anni, una carriera da attaccante soprattutto con le maglie di Matera, Palermo e Taranto. Poi altre esperienze da vice allenatore. Tra queste, in qualità di assistente tecnico, nel Messina promosso in serie B nel 2001 (nella foto con Sasà Sullo e Daniele Portanova, due dei protagonisti di quell’anno).

L’Acr Messina esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Vito Chimenti. Grande calciatore e splendida persona che ha fatto parte del gruppo della promozione in alla B nel 2000/2001 del quale è stato un protagonista silenzioso, dietro le quinte, ma con il suo contagioso sorriso. E poi nel 2011-2012 ancora in giallorosso. Ciao Vito, fai acrobazie anche in cielo.