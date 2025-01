Addio al “nonno” di Sicilia, 108 anni e una medaglia al valore

Mariano Norata aveva ottenuto un'onorificenza dal presidente Mattarella e viveva a Castelbuono

Aveva 108 anni e si è congedato dalla vita l’ultimo giorno del 2024. Mariano Norata viveva a Castelbuono, nel Palermitano, ed era nato nel lontano 1916. I 108 anni erano stati festeggiati da figli, nipoti e tutta la comunità che lo apprezzava (fonte Castelbuono live).

Mariano Norata deve essere ricordato anche per un gesto eroico. Lui e altri compagni d’armi, l’8 settembre 1943, si rifiutarono di combattere contro i partigiani. Subito dopo rimase prigioniero per due anni in Germania e, nel 2016, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha consegnato la medaglia d’onore al valore militare.