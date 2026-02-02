Servizi Sociali Peloritani, nuovo sit-in Uil: “Il lavoro non si tocca”

In occasione del Consiglio metropolitano riconvocato dal sindaco per riproporre la delibera, il sindacato insiste: "Tutele per gli 800 lavoratori precari"

MESSINA – Nuovo sit-in della Uil giovedì 5 febbraio, alle 15, davanti alla Città metropolitana di Messina (Palazzo dei Leoni), in concomitanza con lo svolgimento del Consiglio metropolitano. Il progetto di costituzione dei Servizi Sociali Peloritani continua a far discutere. Si tratta dell’azienda speciale destinata a gestire i servizi Asacom (Assistente all’autonomia e alla comunicazione), il trasporto e l’assistenza per gli alunni disabili. Dopo la prima bocciatura al Consiglio metropolitano, il percorso di internalizzazione sta accendendo un forte scontro tra le diverse sigle sindacali, divise tra chi chiede garanzie occupazionali e chi difende la legittimità dell’operato del sindaco Basile. E dopo il primo sit-in della Uil, che chiede al sindaco “garanzie per gli 800 precari dei lavoratori sociali all’interno della Città metropolitana”, il sindacato continua a chiedere garanzie occupazionali per ” i circa 800 lavoratori dei servizi sociali della Città metropolitana, alcuni con oltre 20 anni di precariato, che, con impegno e dedizione, garantiscono i servizi di trasporto, l’igienico sanitario e Asacom”.

Affermano Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Livio Andronico, segretario generale Uil Fpl Messina: “Si tratta di un imperativo assoluto e su questo aspetto, è opportuno ribadirlo, non arretreremo di un millimetro. In tal senso, abbiamo appreso che il sindaco Federico Basile, dopo la bocciatura della delibera relativa alla costituzione dell’azienda speciale “Servizi Sociali Peloritani” dello scorso dicembre, è tornato alla carica e ha riconvocato il Consiglio metropolitano per il prossimo 5 febbraio per tentare, ancora una volta, la costituzione dell’azienda speciale. La posizione della Uil è chiara e trasparente: qualsiasi delibera consiliare e ogni decisione politico-amministrativa sono strettamente connesse con la

totale salvaguardia di tutti gli 800 lavoratori, nessuno escluso, che garantiscono un servizio fondamentale a favore della collettività. Proprio per ribadire questa posizione che non è assolutamente negoziabile e in attesa di eventuali sviluppi, abbiamo organizzato un sit-in dei lavoratori dei servizi sociali in concomitanza con lo svolgimento del Consiglio metropolitano che discuterà questa scottante problematica. La nostra parola d’ordine è una soltanto: il lavoro non si tocca”.

