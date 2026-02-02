Messa in sicurezza dell’Isolato 88: interventi urgenti su cornicioni e balconi

Il Comune di Messina avvia i lavori di manutenzione straordinaria

MESSINA – I prospetti dell’immobile comunale dell’Isolato 88, situato nel cuore commerciale di Messina, saranno oggetto di una serie di interventi mirati alla messa in sicurezza. Lo ha stabilito il Dipartimento servizi manutentivi, dando il via libera a opere di ripristino che interesseranno cornicioni e balconcini dello storico palazzo.

Interventi per la sicurezza pubblica

I lavori, classificati come manutenzione ordinaria e straordinaria di “pronto intervento”, si sono resi necessari per eliminare i pericoli derivanti dal deterioramento delle parti aggettanti dei prospetti, che rischiavano di mettere a rischio l’incolumità dei passanti. Nello specifico, i tecnici interverranno per mettere in sicurezza le porzioni di facciata che minacciano distacchi di intonaco o materiali lapidei, con particolare attenzione agli elementi decorativi e alle strutture dei balconi che si affacciano sulle aree a maggiore densità pedonale.

Il maltempo ha rallentato i cantieri

Nonostante i lavori fossero già stati programmati per la fine di gennaio, le avverse condizioni meteo delle scorse settimane hanno permesso di completare solo una parte dell’opera, limitatamente al tratto di via Saffi. Ora bisogna ultimare i prospetti rimasti esclusi a causa della pioggia, spostando l’azione operativa verso il viale San Martino e la via Ettore Sacchi.

Un immobile destinato alla valorizzazione

L’intervento di messa in sicurezza giunge in un momento importante per il futuro dell’edificio. L’Isolato 88 è stato infatti recentemente inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato dal Consiglio Comunale. La strategia di Palazzo Zanca non prevede la vendita ma un percorso di valorizzazione volto a recuperare e dare nuova funzione a uno spazio strategico del centro storico, rendendo quindi ancora più urgenti le opere di ripristino strutturale dei suoi elementi esterni.

Modifiche alla viabilità e area di cantiere

Per consentire l’uso di autocarri con cestello elevatore, necessari per raggiungere le quote più alte dell’edificio, sono state predisposte alcune modifiche temporanee alla circolazione. Dal 9 al 12 febbraio, sul viale San Martino sarà interdetto il passaggio nella pista ciclabile (lato ovest) e sul marciapiede adiacente. Successivamente, tra il 12 e il 13 febbraio, le operazioni si sposteranno in via Sacchi, dove sarà istituito un divieto di sosta con rimozione coatta. In entrambi i casi, la ditta esecutrice dovrà garantire accessi protetti ai portoni e deviazioni sicure per i pedoni.