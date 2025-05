Adsp. Amata: “Con Rizzo un salto di qualità nella gestione dei porti”

L'assessora regionale commenta l'insediamento del commisario straordinario all'Autorità portuale. Galluzzo: "Una guida competente"

“Sono particolarmente orgogliosa dell’insediamento di Ciccio Rizzo nel ruolo di commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto. Un professionista di altissimo livello che sarà determinante nel processo di valorizzazione dei porti dell’area dello Stretto. Un ulteriore motivo di orgoglio è quello di avere nuovamente un messinese alla guida di questa istituzione: un valore aggiunto, grazie alla profonda conoscenza che Rizzo ha di questo territorio”. Così Elvira Amata, assessora regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.

“Gli auguro un buon lavoro e, sono certa, che faremo un ulteriore salto di qualità nella gestione dei porti messinesi e calabresi”, aggiunge la deputata regionale ed esponente di Fratelli d’Italia.

Galluzzo: “Con Rizzo una guida competente”

“Conosco bene e apprezzo molto l’avvocato Ciccio Rizzo fin dai tempi della nostra militanza in Azione universitaria. Sono certo che, sotto la sua competente guida, l’Autorità di sistema portuale dello Stretto sarà valorizzata e rilanciata con conseguenti ricadute positive per la riqualificazione del vasto territorio di propria pertinenza e per gli utenti”. Lo afferma a sua volta Pino Galluzzo, deputato regionale di Fratelli d’Italia.

