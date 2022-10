Aeroporto di Reggio, nuovi voli solo da marzo 2023. Si studiano facilitazioni per Messina - Tempostretto

Parcheggio convenzionato a Messina, coordinamento e biglietto unico tra aliscafo, bus navetta e voli

“I nuovi voli da Reggio Calabria per Bologna, Torino e Venezia sono in previsione per marzo 2023”. L’ha detto il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, nel corso di un sopralluogo, stamani, al porto di Messina, insieme al sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, al presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto di Messina, Mario Mega, al dirigente del settore trasporti della Regione Calabria, Giuseppe Pavone, al vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello, e all’amministratore unico di SaCal, Marco Franchini.

Transito più agevole da Messina

«E’ un momento proficuo ed utile per accorciare le distanze nell’area metropolitana dello Stretto» – aggiunge Versace. «Abbiamo verificato le condizioni che, da qui al primo novembre, potrebbero portare grossi benefici per l’utenza messinese che ha in programma di partire per Roma e Milano da Reggio Calabria. Per questo, sono stati messi in luce diversi aspetti operativi che, nelle prossime settimane, verranno illustrati alle comunità siciliana e calabrese».

«Il dato fondamentale – prosegue Versace – è che si sta facendo di tutto affinché possa diventare più agevole il transito fra le due sponde e permettere, finalmente, una fruizione più semplice possibile del “Tito Minniti”. Ovviamente, queste attività propedeutiche al rilancio dell’aeroporto dello Stretto assumono un’importanza fondamentale, anche in vista dell’attività volitiva aggiuntiva dei tre collegamenti con Verona, Bologna e Torino in previsione per marzo 2023. Le riflessioni fatte direttamente sul posto diventeranno oggetto di uno specifico approfondimento al tavolo tecnico organizzato per la prossima settimana».

Brunetti: “Possibilità di dimezzare i tempi”

Il sindaco Brunetti parla addirittura di «possibilità di dimezzare i tempi di attraversamento dello Stretto. Se di aeroporto dello Stretto dobbiamo e vogliamo parlare, inevitabilmente si deve agevolare l’utenza messinese nel poter usufruire di un servizio di vitale importanza per entrambe le comunità».

Parcheggi convenzionati e biglietto unico

Nel comunicato della Città Metropolitana di Reggio Calabria si parla di “valutare la possibilità di un collegamento diretto dal molo peloritano all’aeroporto Tito Minniti”. In realtà non ci sarà alcun collegamento diretto, il molo di Ravagnese è fuori uso (come abbondantemente spiegato qui), ma “si fa riferimento al tempo complessivo che al momento un messinese dovrebbe impiegare tra la ricerca di un parcheggio vicino al porto di Messina e poi quello per arrivare dal porto di Reggio all’aeroporto – spiega il presidente dell’Autorità Portuale, Mario Mega -. Si sta cercando di organizzare l’intero processo mettendo a disposizione di chi vola un parcheggio convenzionato in una struttura del Comune di Messina vicina al porto (potrebbe essere il Cavallotti, ndr) e poi un efficiente collegamento con un bus dedicato dopo lo sbarco a Reggio. A questo si aggiungerà un coordinamento degli orari di mezzi veloci con i voli e la navetta oltre che un biglietto unico. Un sistema informatico garantirà aggiornamenti costanti ai passeggeri sugli orari e sui ritardi dei vari mezzi di trasporto”.

