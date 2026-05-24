Affluenza alle 23 per le elezioni nei Comuni messinesi, Milazzo al 54,74% e Barcellona al 53,65%

Due realtà in controtendenza rispetto a un calo generale dei votanti. Ora si riaprono le urne dalle 17 alle 15 per il secondo giorno

MESSINA – Si torna a votare dalle 7 alle 15 per le amministrative. Sono 17 i Comuni del Messinese e l’affluenza allle 23, in base ai dati della Regione siciliana, è minore rispetto al passato in molti Comuni ma non a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, rispettivamente al 57,74 per cento, con un significativo +2,28%, e Barcellona Pozzo di Gotto al 53,56%, con un aumento di votanti dello 0,61%.

A Mirto, invece, si ha avuto un -15,57% e a Merì un -11,58% nel segno della riduzione degli elettori che sono andati a votare.

A Messina, alle 23, ha votato il 46,46 per cento degli elettori. Alle amministrative del 2022 si registrò un’affluenza finale del 55,42%, dato definitivo in quanto si è votato in un solo giorno. Quindi il quadro è ancora in evoluzione.

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