Elezioni a Messina. Alle 19 affluenza al 35,56 per cento, in calo rispetto al 2022

Aggiornamenti sulle amministrative. Si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15. Nella precedente tornata si votava un solo giorno

MESSINA – Dopo il dato delle 12, l’affluenza alle 19. Il Comune di Messina aggiorna sulla partecipazione al voto per le amministrative a Messina. Alle 19 si registra un calo del 4,21% rispetto al 2022 con il 35,56 per cento dei votanti. Nelle precedenti consultazioni amministrative, l’affluenza registrata alle ore 19 era stata pari al 39,83 per cento. Ma in quell’occasione si votava un solo giorno.

“Il rilevamento dell’affluenza alle urne a Messina per le elezioni amministrative di oggi, domenica 24 maggio, effettuato alle ore 19, ha fatto registrare 67.045 votanti su un totale di 188.540 elettori, pari al 35,56 per cento.Le operazioni di voto proseguono sino alle ore 23 di oggi, domenica 24 maggio, e riprenderanno domani, lunedì 25 maggio, dalle ore 7 alle 15. Il prossimo aggiornamento ufficiale sull’affluenza sarà diffuso alle ore 23, in coincidenza con la chiusura dei seggi”, viene comunicato.

Fa sapere sempre il Comune: “Attraverso il portale “Elezioni Amministrative 2026”, realizzato dal Comune di Messina, gli elettori possono consultare informazioni aggiornate sulle modalità di voto, sugli orari dei seggi e sul rilascio delle tessere elettorali. Il servizio è disponibile all’indirizzo Elezioni Amministrative 2026. È inoltre attivo il servizio online “Dove Voto”, che consente di individuare il proprio seggio elettorale tramite ricerca per cognome e codice fiscale e attraverso una mappa geolocalizzata dei seggi: Dove Voto“.

Dove si vota in Sicilia per le amministrative

Sono chiamati al voto i cittadini dei capoluoghi di Agrigento, Enna e Messina. In generale, dei 71 Comuni alle urne, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario, mentre in 17 centri (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) si voterà col proporzionale.

Nell’Agrigentino, elezioni in 9 Comuni: oltre al capoluogo Agrigento, si vota a Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Villafranca Sicula.

Sette Comuni al voto nel Nisseno: Bompensiere, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.

Nove nel Catanese: Bronte, Calatabiano, Mascali, Milo, Pedara, Randazzo, San Giovanni la Punta, San Pietro Clarenza, Trecastagni.

Sei nell’Ennese: oltre al capoluogo Enna, si vota ad Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe.

Diciassette nel Messinese: oltre al capoluogo Messina (in cui si voteranno anche i presidenti dei consigli circoscrizionali e dei rispettivi consigli delle circoscrizioni) urne aperte ad Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca.

In corsa 1926 candidati a Messina

1.926 candidati tra Consiglio comunale e Circoscrizioni alle amministrative 2026 a Messina. Ma ne rimarranno soltanto 32 nell’aula consiliare di Palazzo Zanca e 70 nei sette Quartieri. 26 le liste al Consiglio comunale e 128 quelle presenti nelle sette Circoscrizioni.

I cittadini possono, con una X, scegliere il proprio candidato a sindaco e indicare due nomi, un uomo e una donna, in una lista per il Consiglio comunale. Tra le opzioni la doppia preferenza di genere e il voto disgiunto.

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