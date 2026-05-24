Elezioni a Messina, alle 23 ha votato il 46,46 per cento

Affluenza in crescita. Per oggi si sono chiusi i seggi. Si vota ancora lunedì per le amministrative

MESSINA – Per oggi si sono chiusi i seggi ma si vota anche lunedì dalle 7 alle 15. A Messina affluenza in crescita: alle 23 ha votato il 46,46 per cento degli elettori. Alle amministrative del 2022 si registrò un’affluenza finale del 55,42%, dato definitivo in quanto si è votato in un solo giorno. Quindi il quadro è ancora in evoluzione.

Alle 19 si era registrato un calo del 4,21% rispetto al 2022 con il 35,56 per cento dei votanti.

Comunica il Comune: “Conclusa la prima giornata di voto nelle 253 sezioni cittadine e nei 9 seggi speciali. Domani, lunedì 25 maggio, seggi nuovamente aperti dalle 7 alle 15; subito dopo prenderanno il via le operazioni di scrutinio.Il rilevamento dell’affluenza alle urne a Messina per le elezioni amministrative di oggi, domenica 24 maggio, alle ore 23 ha fatto registrare 87.598 votanti su un totale di 188.540 elettori, pari al 46,46 per cento degli aventi diritto”.

“Le operazioni di voto riprenderanno domani, lunedì 25 maggio, dalle ore 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi prenderanno avvio le operazioni di scrutinio per l’elezione del sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali. Qualora nessun candidato alla carica di sindaco dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi, si procederà al turno di ballottaggio, in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. Si ricorda agli elettori che anche nella giornata di domani, dalle ore 7 alle 15, sarà attivo il servizio di rilascio e rinnovo delle tessere elettorali e delle carte d’identità presso Palazzo Zanca e nelle sedi delle sei Circoscrizioni cittadine”, viene sottolineato dal Comune.

E ancora: “Attraverso il portale “Elezioni Amministrative 2026”, realizzato dal Comune di Messina, gli elettori possono consultare informazioni aggiornate sulle modalità di voto, sugli orari dei seggi e sul rilascio delle tessere elettorali. Il servizio è disponibile all’indirizzo Elezioni Amministrative 2026. È inoltre attivo il servizio online “Dove Voto”, che consente di individuare il proprio seggio elettorale tramite ricerca per cognome e codice fiscale e attraverso una mappa geolocalizzata dei seggi: Dove Voto“.

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