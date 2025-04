Aggredisce l’ex compagna davanti alla figlia minore. Arrestato

L'ultima di una serie di aggressioni fisiche e psicologiche

Ieri notte, a Letojanni, i Carabinieri hanno arrestato un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia commesso in danno dell’ex compagna.

L’arresto è stato operato, in flagranza differita, dopo che la vittima aveva denunciato ai Carabinieri di subire, da diverso tempo, maltrattamenti consistenti in vessazioni fisiche e psicologiche da parte dell’ex compagno, che le hanno provocato uno stato d’ansia tale da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.

L’attività investigativa avviata dai militari dell’Arma, sviluppata anche attraverso l’analisi delle videoriprese, ha consentito di accertare e documentare l’ultima aggressione posta in essere dall’uomo nei confronti della vittima, in presenza della figlia minore, mentre si trovava in una via del centro abitato. In particolare sono state accertate continue vessazioni, avvenute durante la loro relazione, commesse con minacce, aggressioni fisiche e psicologiche.

Una volta definito il quadro indiziario, i Carabinieri hanno formalizzato l’arresto dell’uomo che è stato poi portato al carcere di Messina Gazzi in attesa dell’udienza di convalida del giudice.