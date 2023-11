Aggredisce poliziotti municipali che avevano scoperto allaccio abusivo, fermato 70enne - Tempostretto

L'intervento della sezione ambientale insieme ai tecnici dell'Amam

Lo scarico del bagno della sua casa popolare era agganciato alla tubazione comunale. Quel tubo si è rotto e l’acqua arrivava sul marciapiede, così stamani gli agenti della Polizia municipale, insieme ai tecnici dell’Amam, sono intervenuti in via Manzoni per un controllo, hanno scoperto che l’allaccio era abusivo e l’hanno chiuso.

Chi abitava quella casa, però, non era d’accordo. Ha preso un martello e ha aggredito gli agenti. L’uomo, un 70enne già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per aggressione a pubblico ufficiale, violenza e minaccia.