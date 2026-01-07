Impresa Basket School Messina, al PalaTracuzzi cade la capolista Ragusa

Spinta da un caloroso pubblico e grazie ad un miracoloso canestro del capitano Busco nel finale i giallorossi ottengono l'ottava vittoria in B Interregionale

MESSINA – Spinta da un PalaTracuzzi caldissimo, capace di trasformarsi in un vero e proprio sesto uomo, la EcoJump Messina Basket School firma una vittoria epica contro la capolista Virtus Ragusa, imponendosi 90-89 al termine di una sfida palpitante, intensa e ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte. 40’ di emozioni, un’altalena continua di vantaggi e controbreak, una rimonta subita e poi riscritta con carattere, lucidità e cuore. Messina resiste, soffre, risponde colpo su colpo e nel finale trova l’energia decisiva per portare a casa due punti pesantissimi, sospinta dal tifo incessante di un palazzetto gremito e rumoroso. Quattro uomini in doppia cifra, Chakir top scorer con 23 punti, doppia doppia per Warden (20+10 rimbalzi) e buona produzione offensiva per Marinelli e Vinciguerra.

Così coach Pippo Sidoti al termine della gara, una delle più belle vittorie in carriera dirà fuori microfono: “L’ultimo canestro di Busco è stato incredibile, abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte che merita il primo posto in classifica. Noi abbiamo fatto un super primo quarto, poi ci siamo addormentati un po’. Nel terzo e quarto quarto c’è stato equilibrio, nel finale siamo andati avanti di sei punti e loro con due triple sono tornati. Vinciguerra ha rischiato perché avevamo preso l’ultimo rimbalzo. Pubblico fantastico sesto uomo vero in campo, bello giocare così. I ragazzi rendono di più con il pubblico e sono più responsabilizzati. Solo Viola Reggio Calabria e Monopoli avevano battuto Ragusa”.

Basket School Messina – Ragusa 90-89

Prima della palla a due, minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della tragedia di Crans-Montana. Coach Sidoti parte con il consueto quintetto formato da Busco, Vinciguerra, Iannicelli, Warden e Chakir. L’avvio è contratto: Brown e Vinciguerra muovono subito il punteggio, poi Chakir sblocca Messina dopo due minuti senza canestri. Busco è costretto a lasciare subito il campo per un problemino fisico, entra Marinelli che incide immediatamente, così come Adeola dall’arco. La gara si accende: Iannicelli e Peterson rispondono colpo su colpo, Chakir firma l’8-7 dopo 3’20”. Prima tripla di Warden, quattro liberi per Peterson e parità a quota 11. Messina cresce: Marinelli “galleggia” per il nuovo vantaggio, Chakir è dominante nel pitturato, Warden fa 2/2 dalla lunetta e sul 23-14 Ragusa è costretta al timeout. Il finale di quarto è tutto giallorosso: Iannicelli, Marinelli e Chakir (gioco da tre punti per la doppia cifra personale) firmano il 31-18, chiudendo un parziale di 20-7 in 5’34”.

In avvio di secondo quarto ci sono Beltadze e Busco in quintetto, il georgiano segna subito, ma Ragusa cambia passo. Vinciguerra risponde alla tripla di Ianelli, poi gli ospiti attaccano il ferro con maggiore continuità e Brown dall’arco riporta Ragusa a contatto (34-30), Fabi firma il -1, Piscetta sale di livello (12 nel quarto) e Messina fatica a trovare fischi favorevoli. Marinelli e Chakir tengono avanti i peloritani, ma i liberi di Peterson chiudono il primo tempo sul 44-43, con parziale ospite di 25-13 e con la EcoJump che non ha goduto di fischi a favore dalla coppia Tartamella-Fiannaca.

Al rientro dall’intervallo lungo Warden realizza una tripla, ma Adeola guida il sorpasso ragusano con cinque punti consecutivi. Brown e Beltadze rispondono e Messina riceve un fischio a favore dopo ben 13’ di astinenza. Marinelli pareggia a quota 52 e ingaggia un duello dall’arco con Fabi. Dopo il tecnico e il quarto fallo di Brown si arriva sul 57-57. Vinciguerra colpisce da tre, Chakir è prezioso dalla lunetta, mentre Warden e Marinelli spingono Messina sul 65-60. Quarto fallo personale, però, per il play romano con Adeola e Peterson che tengono Ragusa in scia. Alla terza sirena è 67-64 con i primi punti di serata di Busco.

L’ultimo quarto è una spettacolare battaglia sportiva. Ianelli, Cardinali e Tumino firmano il nuovo sorpasso ospite (67-72), Chakir interrompe il break ibleo e Lo Iacono pareggia con un gioco da tre punti dopo rimbalzo offensivo. Warden è glaciale dall’arco, Fabi risponde, Tumino e Chakir si scambiano canestri: nuova parità a quota 80. Arrivano l’antisportivo e il quinto fallo di Brown e Messina ne approfitta: Lo Iacono dalla lunetta, Vinciguerra su rimbalzo d’attacco e ancora Warden da tre per l’86-80 a 3’03” dalla fine. Ragusa non molla anche quando Chakir firma l’88-81: Lanzi, Peterson e Fabi firmano un break di 0-8 e riportano avanti gli ospiti. A 47” dalla fine Busco inventa un canestro clamoroso in caduta per il 90-89 e accende gli ultimi possessi al cardiopalma. Fabi sul ferro, Warden cattura un rimbalzo pesantissimo, Vinciguerra sbaglia due volte e ancora Fabi ha il pallone della vittoria, ma sbaglia e Lo Iacono chiude i conti con l’ultimo rimbalzo difensivo che fa esplodere il PalaTracuzzi. È vittoria della EcoJump Messina, splendida.

Tabellino

Parziali: 31-18, 44-43, 67-64, 90-89.

EcoJump Messina Basket School: Lo Iacono 4, Marinelli 15, Vinciguerra 11, Iannicelli 4, Chakir 23, Cangemi, Beltadze 9, Warden 20, Contaldo, Busco 4, Serraino, Sakovic. All. Sidoti.

Virtus Ragusa: Brown 9, Cardinali 2, Piscetta 12, Fabi 12, Tumino 6, Adeola 15, Guastella, Peterson 14, Lanzi 8, Ianelli 11. All. Di Gregorio.

Arbitri: Arturo Tartamella di Erice e Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle

Risultati 14ª giornata

Brindisi – Mola 79-73

Academy Catanzaro – Castellaneta 90-67

Rende – Corato 71-72

Monopoli – Svincolati 77-70

Bari – Viola Reggio Calabria 83-98

Molfetta – Barcellona 76-73

Basket School Messina – Virtus Kleb Ragusa 90-89

Riposava Matera

Classifica girone F

Ragusa 20

Brindisi, Monopoli, Viola Reggio Calabria 18

Basket School Messina, Matera, Molfetta 16

Svincolati Milazzo, Academy Catanzaro 14

Barcellona, Castellaneta 12

Corato 10

Mola, Adria Bari, Rende 4