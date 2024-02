Aggressione alla riunione di condominio, la sentenza

Verdetto per l'uomo che scagliò una sedia addosso al professionista a Messina durante la riunione di condominio

MESSINA – Arriva la condanna alla fine del processo scaturito dalla riunione di condominio finita in rissa. Una rissa che anche secondo il giudice fu una aggressione in piena regola.

La sentenza

La sentenza è del giudice monocratico di Messina, dottoressa Maccarrone, che ha riconosciuto Carmelo Schirò colpevole di atti persecutori e lesioni e gli ha inflitto 2 anni 4 mesi. L’Accusa aveva chiesto per lui, difeso dall’avvocato Salvatore Silvestro, la condanna a 3 anni. L’uomo dovrà pagare anche una provvisionale alla vittima, parte civile con l’avvocata Daniela Agnello, e dovrà anche risarcirlo per il danno, in sede civile.

L’aggressione

L’oggi 68enne Schirò, abbastanza noto in città, era stato arrestato a marzo 2022 dopo i fatti verificatisi ad una riunione di condominio in via dei Mille, qualche giorno prima quando aveva afferrato una sedia scagliandola addosso ad un medico e colpendolo a calci. Durante la perquisizione al momento dell’arresto i poliziotti trovarono in casa elementi che spinsero gli investigatori a verificare eventuali legami con l’estrema destra.